【中美角力】TikTok買家微軟 與勁敵Facebook同一陣營

中美科技戰戰綫擴大，中資短片分享平台「抖音」海外版TikTok，遭遇美國全力封殺。華府擬以涉及國家安全為理向TikTok採取行動的同時，總統特朗普一度揚言拒讓美國企業收購TikTok， 最新在與潛在買家微軟CEO與特朗普溝通後，擬報准在45天內完成交易。

若報導屬實，TikTok母公司字節跳動要在限時完成出售業務，潛在買家可能只有微軟或微軟為首財團，要爭取合理作價難度極高。因TikTok強勢進場而面臨嚴峻挑戰的社交媒體巨企Facebook（美：FB），更有望毫不費力地消除競爭對手，成為最大贏家。

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FB挑戰TikTok受挫 關短片分享平台

Facebook為迎戰TikTok用戶群在美國以至全球市場急速增長，去年初在美國以及墨西哥、阿根廷等多個南美國家，推出與TikTok類似的短片分享平台Lasso。經一年半測試未能撼動TikTok市場地位，並在7月宣布關閉Lasso平台。

據Facebook透露，Lasso在App Store及Google Play的下載量僅約1,000萬次，相對TikTok全球下載量逾20億次，相差大得不成比例。單在美國市場，TikTok用戶人數已達1億人。

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在市場挑戰無功而還之際，美國社交媒體之戰卻因華府大力出手打壓而迎來變局。以現時華府限時TikTok股權易手的前提看，TikTok預計短期難覓其他買家，最終由微軟接手的機會極高。微軟聲明表明或有其他投資者參與收購TikTok，Facebook更不排除沾指其中。

微軟為FB早期投資者 業務合作無間

在Facebook上市之前，微軟原為早期投資者之一，於08斥資約2.4億美元入股Facebook，約佔現股權1.3%，現市值約94億美元。自此微軟與Facebook業務上一直合作無間，最新於今年6月，微軟宣布以業務增長不達標為理由關閉遊戲短片串流平台Mixer，亦支援用戶過渡至Facebook Gaming平台。

若微軟成功限時完成收購TikTok，Facebook會否參與收購財團，或在TikTok易手後會否與Facebook有具體業務合作，亦為市場注視焦點。Facebook沾指TikTok最大障礙，相信是其同持擁有Whatsapp及Instagram，在社交媒體市場佔有壟斷地位，若再入股TikTok勢招來美國反壟斷當局的嚴格審視，以至民間監察組織的強烈反對。

辜勿論Facebook能否直接參與收購TikTok交易，這個在短片分享平台市場急速冒起的勁敵，落入關係密切的友好機構手中，無論如何都可視為市場中的贏家。難怪TikTok母企字節跳動發表回應聲明，矛頭便直指Facebook。

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撰文：劉德斌

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