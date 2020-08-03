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【滙豐業績】滙豐香港信貸損失激增10倍 次季稅前溢利跌3成

即市財經 12:37 2020/08/03

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滙豐香港區業務，次季稅前溢利按年跌29%至22.5億美元，仍貢獻集團盈利206%。

滙豐控股 （00005） 中期業績出爐，次季列帳稅前溢利勁挫8成，遠遜市場預期的6成跌幅，跌破市場眼鏡。單計香港區業務，次季稅前溢利22.45億美元，按年跌29%，貢獻集團盈利206%。其中，反映資產質素前景的預期信貸損失，按年變增10.3倍至3.8億美元（折合約29.87億港元）。

向來是滙豐盈利火車頭的香港區業務，第二季營運收入43.34億美元，按年跌11.8%；預期信貸損失按年激增近10.26倍至3.83億美元，按季亦增1.88倍。

在香港區營運收入中，淨利息收入23.65億美元，淨服務費收入8.58億美元，分別按年跌17%及8.3%。

再以業務劃分，香港零售銀行及財富管理部門次季的列帳稅前溢利14.35億美元，按年跌23.7%；商業銀行稅前溢利按年跌60.9%至3.5億美元；環球銀行及資本市場業務稅前溢利逆市升34%至5.04億美元。

至於滙豐特別提到表現「硬淨」的亞洲區業務，次季稅前溢利36.29億美元，按年跌24%。

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