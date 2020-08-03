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【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）

即市財經 18:21 2020/08/03

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恒大健康（00708）發佈「恒馳」首期6款車型。

即將改名為恒大汽車的恒大健康 （00708） 發公告指，在周一中午發布「恒馳」首期6款新能源車車型。據內地傳媒引述恒大汽車集團發布會，公司號稱「3至5年內成為世界規模最大新能源車集團」。恒大健康半日跌4.5%，但午後倒升，全日倒升逾3%，收報37.05元，恒大健康市值突破3200億元，續領先比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 兩大內地電動車、自有品牌車廠龍頭。

內地傳媒報道，「恒大汽車集團」在上海、廣州同時發佈恒馳首期6款車，恒馳1、恒馳2、恒馳3、恒馳4、恒馳5、恒馳6正式亮相，覆蓋了從A到D所有級別，以及轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等乘用車車型。

比亞迪A股、H股總市值折合共3099億港元，藍籌車股吉利市值則為1629億港元。中國恒大 （03333） 市值最新為2794億港元。

恒大汽車在內地發布6款電動車，覆蓋A至D所有級別。

恒大汽車表示，正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

恒馳1

恒馳2

恒馳3

恒馳4

恒馳5

恒馳6

視頻網址：https://v.qq.com/x/page/w3128fq1zag.html

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香港股票 汽車 恒大健康（00708）
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