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特朗普決定封殺TikTok 美國網民展開拯救行動

環球政經 12:21 2020/08/03

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美國總統特朗普決定封殺TikTok的消息一出，在美的不少用家紛紛感到不滿。有用家更發起拯救TikTok行動，希望TikTok可以留在美國，讓大家繼續使用。

相關文章：【封殺TikTok風波】微軟宣布將繼續商討收購計劃

一名美國TikTok用戶成功累積了40萬人追蹤，她更認為TikTok「改變了她的人生」，但多個月的努力，現在可能付諸流水；另一用戶則稱，即使TikTok在美國被禁，仍可以透過虛擬私人網絡VPN，裝成其他國家的人，繼續用TikTok。

相關文章：TikTok半年移除4900萬違規片 主要涉「成人裸露及性行為」

美國傳媒報道，疫情期間不少年輕人都要留在家中，在以月計的居家學習同時，TikTok就成為他們向外界表達及溝通的渠道，有人更形容，TikTok是他們的俱樂部，因此特朗普的封殺才會令一眾網民如此不滿。

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撰文 : 歐高榮

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