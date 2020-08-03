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【趣話財經】要求蘋果公司停止侵犯專利　內地AI公司索賠100億人民幣

股樓投資 15:08 2020/08/03

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對科技公司最值錢唔係現金，而係專利。根據內地傳媒報導，上海有間專門研究AI的公司上海智臻智能網絡科技，係今日（8月3日）正式向上海市高級人民法院提出訴訟，對方唔係其他內地公司，而係鼎鼎大名的蘋果公司（美國上市編號：APPL）。

根據報導，上海智臻要求蘋果公司停止旗下智能助理Siri的專利侵權，包括要求蘋果公司停止製造、使用、銷售與上海智臻專利發明ZL200410053749.9（一種聊天機械人系統）有關的產品，並且暫時索償的金額係100億人民幣。

實際上，上海智臻唔係突然同蘋果公司鬥法，翻查資料，ZL200410053749.9係2004年已經登記左資料，早係2012年已經對蘋果作出起訴，蘋果亦要求法院禁止上海智臻再告落去，但當時專利權未定，所以一直不了了之。直到今年7月，國家知識產權局確認ZL200410053749.9專利權屬於上海智臻，所以今次上海智臻先可以要求蘋果停止侵權同索償。

唔知上海法院會點處理，而蘋果公司又點回應呢？ 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

知識產權 專利 機械人 上海 國家知識產權局 知識產權

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