▲ 【美股期貨】道指期貨跌55點 納指期貨升41點（不斷更新）

美股上周五上揚後，美股期貨今早於亞洲時段個別發展。經歷上周多隻重磅美企放榜後，市場本周將焦點重新落於經濟方面，注視新冠肺炎疫情的刺激措施進展及周五公布的就業數據。

焦點新聞：

【中美角力】蓬佩奧：特朗普將於未來幾日向中國軟件商採取行動

【中美角力】微軟：就收購TikTok進行商討 冀9月15日前完成談判（第五版）

【金價走勢】洪灝料美元短綫或有技術反彈 重拾弱勢時金價將續創新高

即市走勢：

【11：45】道指期貨跌55點，報26264點；標指期貨暫無升跌，報3263點；納指期貨升41點，報10931點。

【11：35】投資管理機構 Franklin Resources（美：BEN） 旗下以富蘭克林鄧普頓名義營運的子公司，宣布已完成收購美盛（美： LM）及其旗下專業投資附屬公司。

富蘭克林鄧普頓完成收購同業美盛

【10：20】彭博社引述知情人士表示，華爾街大行高盛、美銀因過往曾參與阿里巴巴 （09988） 競爭對手的上市工作，無緣阿里旗下螞蟻集團的香港新股發行。

【螞蟻IPO】高盛、美銀傳遭阿里巴巴拒絕 無緣參與螞蟻集團上市

【09：45】馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司Space X的「飛龍2號」（Crew Dragon Demo-2）飛船，接載兩名太空人返回地球，安全降落墨西哥灣，成為史上首間私人企業成功接載人類往返太空，亦意味商業載人項目的試驗階段正式成功。

【Tesla】Space X太空船成功安全返回地球

【09：20】微軟（美： MSFT）最新公布，已與字節跳動就收購抖音海外版TikTok進行討論，並表示將繼續努力與美國政府達成協議，打算將於9月15日之前完成談判。

路透引述兩名了解內情的消息人報道，美國總統特朗普已同意給字節跳動45天時間，與微軟協商出售Tiktok事宜。

【09：00】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，總統特朗普（Donald Trump）將於未來幾日向中國軟件公司採取行動，以保障美國國家安全。

【07：30】美股上周五上揚，科技股4大龍頭FAAG、即Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL），業績勝預期，道指先挫後揚，收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

道指上周五升114點 港股ADR跌121點

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責任編輯：梁浩碩