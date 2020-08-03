【美股市況】道指漲250點　製造業PMI超預期　蘋果驚見446.55美元新高（不斷更新）

▲ 【美股期貨】道指期貨跌55點 納指期貨升41點（不斷更新）

道指表現聚焦兩因素，ISM製造業指數及刺激措施憧憬。道指開市後曾升238點，高見26667點，納指更急漲1.5%，蘋果股價再創446.55美元的驚人新高。

焦點新聞：

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【美國經濟】7月ISM製造業PMI報54.2 勝市場預期

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即市走勢：

【23︰36】美股升幅擴大，道指升255點，高見26428點；納指升1.3%，報10886點；標指升0.7%，報3295點。

【23︰16】道指升200點，納指升1.3%。

【22︰34】外電引述消息指，白宮正在研究繞過國會，由總統特朗普自行決定延長失業救濟及保護房客免受驅逐的措施的可行性。

【22︰10】美國7月ISM製造業採購經理指數（PMI）報54.2，好過市場預期的53.6，亦是自2019年3月以來最高水平，7月ISM製造業新訂單指數更達61.5，遠超市場預期的55.1，反映新增訂單強勁。

道指升幅擴大，最新升225點，報26653點。

【21︰49】美國7月Markit製造業PMI維持51.3，與初值相同。道指現升120點；蘋果漲逾4%，高見444.71美元再創歷史新高。

【21︰30】道指高開114點，報26542點。

【20︰58】道指期貨升140點，納指期貨升0.9%。

【20︰17】法拉利次季收入大跌，股價靠穩

【美股焦點】法拉利業績差過預期一半 股價盤前微跌

【18︰59】道期報26428點，升114點或0.4%。

【18︰28】歐股續揚，德國DAX指數漲近2%，主要受汽車股帶動。

【17︰46】中概股蔚來（美︰NIO）於美股盤前漲逾5%。公司剛剛公布7月汽車交付量達到3533台，按年增長322.1%。其中，ES6交付2610台，按年上漲288%；ES8交付923台，按年上漲463%。

【17：00】滙豐倫敦最新報324.05便士，折合相當於32.99港元。

【16：16】微軟（美：MSFT）盤前升2%，報209.18美元。微軟洽購TikTok美加澳紐業務。

【16：05】道指期貨跌32點，報26287點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨升57點或約0.5%，報10948點。

【16：00】內地彈幕影片網站BiliBili（美：BILI）（亦稱嗶哩嗶哩、B站）與知名遊戲開發商Riot Games達成三年戰略合作協議，將獲得《英雄聯盟》在中國大陸地區2020年至2022年連續三年的全球賽事獨家直播版權。

嗶哩嗶哩與Riot Games達成3年戰略合作 獲《英雄聯盟》賽事中國獨家直播權

【15：58】德國7月Markit製造業PMI終值51，預期50，初值50，6月份為45.2。

【15：32】道指期貨跌幅擴大，道指期貨跌116點，報26203點；標指期貨跌7點，報3256點；納指期貨升16點或0.2%，報10906點。

【15：11】滙豐於倫敦股市跌4% 報328.4便士，相當於33.44港元。

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【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期 撥備或逾1000億港元、股價逾10年低

【15：00】歐洲股市高開，德股升逾0.5%；英股升近0.1%；法股升逾0.3%。

【13：30】法興銀行（Societe Generale）第二季錄得淨虧損12.6億歐元，較市場預期的淨虧損1360萬歐元更差。

【滙豐同業】法興銀行第二季淨虧損12.6億歐元 遠遜市場預期

【11：45】道指期貨跌55點，報26264點；標指期貨暫無升跌，報3263點；納指期貨升41點，報10931點。

【11：35】投資管理機構 Franklin Resources（美：BEN） 旗下以富蘭克林鄧普頓名義營運的子公司，宣布已完成收購美盛（美： LM）及其旗下專業投資附屬公司。

富蘭克林鄧普頓完成收購同業美盛

【10：20】彭博社引述知情人士表示，華爾街大行高盛、美銀因過往曾參與阿里巴巴 （09988） 競爭對手的上市工作，無緣阿里旗下螞蟻集團的香港新股發行。

【螞蟻IPO】高盛、美銀傳遭阿里巴巴拒絕 無緣參與螞蟻集團上市

【09：45】馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司Space X的「飛龍2號」（Crew Dragon Demo-2）飛船，接載兩名太空人返回地球，安全降落墨西哥灣，成為史上首間私人企業成功接載人類往返太空，亦意味商業載人項目的試驗階段正式成功。

【Tesla】Space X太空船成功安全返回地球

【09：20】微軟（美： MSFT）最新公布，已與字節跳動就收購抖音海外版TikTok進行討論，並表示將繼續努力與美國政府達成協議，打算將於9月15日之前完成談判。

路透引述兩名了解內情的消息人報道，美國總統特朗普已同意給字節跳動45天時間，與微軟協商出售Tiktok事宜。

【09：00】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，總統特朗普（Donald Trump）將於未來幾日向中國軟件公司採取行動，以保障美國國家安全。

【07：30】美股上周五上揚，科技股4大龍頭FAAG、即Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL），業績勝預期，道指先挫後揚，收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

道指上周五升114點 港股ADR跌121點

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責任編輯：梁浩碩