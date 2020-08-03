【美股市況】道指漲逾200點 製造業PMI超預期 蘋果升4%續創新高（不斷更新）

▲ 【美股期貨】道指期貨跌55點 納指期貨升41點（不斷更新）

美股上周五上揚後升勢延續。經歷上周多隻重磅美企放榜後，市場本周將焦點重新落於經濟方面，注視新冠肺炎疫情的刺激措施進展及周五公布的就業數據。

焦點新聞：

【美國經濟】7月ISM製造業PMI報54.2 勝市場預期

【中美角力】蓬佩奧：特朗普將於未來幾日向中國軟件商採取行動

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務 冀9月15日前完成談判（第六版）

【金價走勢】洪灝料美元短綫或有技術反彈 重拾弱勢時金價將續創新高

即市走勢：

【22︰10】美國7月ISM製造業採購經理指數（PMI）報54.2，好過市場預期的53.6，亦是自2019年3月以來最高水平，7月ISM製造業新訂單指數更達61.5，遠超市場預期的55.1，反映新增訂單強勁。

道指升幅擴大，最新升225點，報26653點。

【21︰49】美國7月Markit製造業PMI維持51.3，與初值相同。道指現升120點；蘋果漲逾4%，高見444.71美元再創歷史新高。

【21︰30】道指高開114點，報26542點。

【20︰58】道指期貨升140點，納指期貨升0.9%。

【20︰17】法拉利次季收入大跌，股價靠穩

【美股焦點】法拉利業績差過預期一半 股價盤前微跌

【18︰59】道期報26428點，升114點或0.4%。

【18︰28】歐股續揚，德國DAX指數漲近2%，主要受汽車股帶動。

【17︰46】中概股蔚來（美︰NIO）於美股盤前漲逾5%。公司剛剛公布7月汽車交付量達到3533台，按年增長322.1%。其中，ES6交付2610台，按年上漲288%；ES8交付923台，按年上漲463%。

【17：00】滙豐倫敦最新報324.05便士，折合相當於32.99港元。

【16：16】微軟（美：MSFT）盤前升2%，報209.18美元。微軟洽購TikTok美加澳紐業務。

【16：05】道指期貨跌32點，報26287點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨升57點或約0.5%，報10948點。

【16：00】內地彈幕影片網站BiliBili（美：BILI）（亦稱嗶哩嗶哩、B站）與知名遊戲開發商Riot Games達成三年戰略合作協議，將獲得《英雄聯盟》在中國大陸地區2020年至2022年連續三年的全球賽事獨家直播版權。

嗶哩嗶哩與Riot Games達成3年戰略合作 獲《英雄聯盟》賽事中國獨家直播權

【15：58】德國7月Markit製造業PMI終值51，預期50，初值50，6月份為45.2。

【15：32】道指期貨跌幅擴大，道指期貨跌116點，報26203點；標指期貨跌7點，報3256點；納指期貨升16點或0.2%，報10906點。

【15：11】滙豐於倫敦股市跌4% 報328.4便士，相當於33.44港元。

【滙豐股價】滙豐陷中美角力旋渦 CEO祈耀年：現不考慮遷冊

【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期 撥備或逾1000億港元、股價逾10年低

【15：00】歐洲股市高開，德股升逾0.5%；英股升近0.1%；法股升逾0.3%。

【13：30】法興銀行（Societe Generale）第二季錄得淨虧損12.6億歐元，較市場預期的淨虧損1360萬歐元更差。

【滙豐同業】法興銀行第二季淨虧損12.6億歐元 遠遜市場預期

【11：45】道指期貨跌55點，報26264點；標指期貨暫無升跌，報3263點；納指期貨升41點，報10931點。

【11：35】投資管理機構 Franklin Resources（美：BEN） 旗下以富蘭克林鄧普頓名義營運的子公司，宣布已完成收購美盛（美： LM）及其旗下專業投資附屬公司。

富蘭克林鄧普頓完成收購同業美盛

【10：20】彭博社引述知情人士表示，華爾街大行高盛、美銀因過往曾參與阿里巴巴 （09988） 競爭對手的上市工作，無緣阿里旗下螞蟻集團的香港新股發行。

【螞蟻IPO】高盛、美銀傳遭阿里巴巴拒絕 無緣參與螞蟻集團上市

【09：45】馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司Space X的「飛龍2號」（Crew Dragon Demo-2）飛船，接載兩名太空人返回地球，安全降落墨西哥灣，成為史上首間私人企業成功接載人類往返太空，亦意味商業載人項目的試驗階段正式成功。

【Tesla】Space X太空船成功安全返回地球

【09：20】微軟（美： MSFT）最新公布，已與字節跳動就收購抖音海外版TikTok進行討論，並表示將繼續努力與美國政府達成協議，打算將於9月15日之前完成談判。

路透引述兩名了解內情的消息人報道，美國總統特朗普已同意給字節跳動45天時間，與微軟協商出售Tiktok事宜。

【09：00】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，總統特朗普（Donald Trump）將於未來幾日向中國軟件公司採取行動，以保障美國國家安全。

【07：30】美股上周五上揚，科技股4大龍頭FAAG、即Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL），業績勝預期，道指先挫後揚，收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

道指上周五升114點 港股ADR跌121點

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責任編輯：梁浩碩