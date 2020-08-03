【港交所股價】港交所推出新一批8款MSCI期貨合約

▲ 港交所推出新一批8款MSCI期貨產品。

港交所 （00388） 公布，今日（8月3日）推出新一批8隻新的MSCI指數期貨合約，分別追蹤中國內地、印度、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南等市場的相關股票。港交所表示，將於8月17日推出另外8款MSCI 指數期貨。

港交所5月與國際指數公司MSCI簽訂推出37隻新MSCI期貨及期權合約授權協議，為期10年，而與MSCI合作逾20年推出亞洲期貨產品的新加坡交易所會在明年淡出相關產品。

港交所於7月已推出17隻MSCI指數期貨，包括在新交所交投量甚高的MSCI台灣（美元）指數期貨，惟由於新交所相關產品尚未下架，港交所17款MSCI 指數期貨產品成交相對慢熱。

港交所本月推出的期貨產品包括：

2020年8月3日

1. MSCI中國自由（美元）指數期貨

2. MSCI印度（美元）指數期貨

3. MSCI馬來西亞（美元）指數期貨

4. MSCI新西蘭淨總回報（美元）指數期貨

5. MSCI菲律賓（美元）指數期貨

6. MSCI新加坡自由淨總回報（美元）指數期貨

7. MSCI 泰國（美元）指數期貨

8. MSCI越南（美元）指數期貨

2020年8月17日

9. MSCI新興市場除中國淨總回報（美元）指數期貨

10. MSCI 新興市場除韓國淨總回報 （美元） 指數期貨

11. MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報（美元）指數期貨

12. MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報（美元）指數期貨

13. MSCI新興市場歐非中東淨總回報（美元）指數期貨

14. MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報（美元）指數期貨

15. MSCI 太平洋淨總回報（美元）指數期貨

16. MSCI太平洋除日本淨總回報（美元）指數期貨

在8月推出新一批產品後，港交所將因應監管機構批准及市場情況，在今年內推其餘在計劃中的產品，也會與MSCI 體現雙方對拓展區內投資市場、開發新產品和創新等長期工作的承諾。

港交所今早股價牛皮，半日升不足0.1%，報370.4元，成交5.68億元。

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