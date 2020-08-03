【恒生業績】恒生股價曾創7年低　上半年賺少33%削派息、最新股息6.19厘（第二版）

恒生 （00011） 上半年純利減33%，報91.43億元，原因包括淨利息收入因低息環境而減少、保險業務收入下跌、預期信貸損失增加等。恒生第⼆次中期股息為每股0.8元，較去年同期減少43%，總計恒生上半年每股派息合共為1.9元，按年減少32%。以周息率計，恒生最新股息率6.19厘。恒生行政總裁鄭慧敏稱，未有計劃裁員、減薪或要求員工放無薪假。

恒生午段股價最多跌4.3%，曾創近7年低，最新報117.9元，跌3.3%，成交6.33億元。

期內，恒生淨利息收入減少10.6億元，即7%，為147.92億元。交易量增加帶動資產負債表增⻑，惟被利率下降及淨利息收益率收窄的影響所抵銷。淨利息收益率收窄25個基點⾄1.96%。

下半年淨息差續受壓

低息環境預期將持續，財務總監梁永樂表示，港元拆息反覆向下，首季及次季淨息差均有所收窄，分別為2.13%及1.8%。隨著市場流動性充裕，料本港息口繼續下滑，對下半年淨息差持保守態度。

非利息收入方面，淨服務費收入挫9%，報31.75億元。雖然證券經紀及相關服務費收入錄得強勁增⻑，增加36%，但其他多個倚賴服務費收入的業務活動受到疫情影響，包括信用卡服務費收入減少26%、來自零售投資基金的收入減少20%、賬⼾服務費收入減少24%等。來自保險、貿易融資及匯款之服務費收入分別下跌6%、21%及44%。

預期信貸損失增2.5倍

另外，上半年恒生預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥為17.6億元，按年上升2.5倍。恒生解釋，增幅主要由於為反映疫情及國際貿易政策持續不明朗對未來之預期影響，而對信貸風險評估模型之主要變數作出更新。總減值貸款對總客⼾貸款比率為0.32%，較去年底的0.22%惡化0.1個百分點。風險監控總監楊志良表示，目前整體信貸質素仍然良好，壞帳撥備足夠；下半年情況則要視乎經濟、疫情等因素，如果環境進一步轉差會有適當調整。

至於派息，管理層指考慮到疫情帶來的不明確因素及挑戰，以及本地監管機構建議銀⾏應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰及支持香港之經濟活動，決定派發第⼆次中期股息每股0.8元，較去年同期減少43%，總計上半年每股派息合共為1.9元。

料全年GDP挫4%至7%

恒⽣銀行董事⻑錢果豐表示，香港的貿易、零售和旅遊業備受嚴重打擊，整體失業率正在攀升。儘管今年年底前經濟或會出現回穩跡象，但疫情進⼀步爆發以及中美局勢持續緊張等問題， 意味經濟下⾏風險仍然存在，預計 2020 年全年經濟會出現 4%⾄ 7%的負增⻑。

（第二版：更新管理層言論）

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