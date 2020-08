▲ 【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼,惟即使疫苗面世,恐不代表生活回復正常,新冠疫苗效用恐不會如小兒麻痺症或麻疹疫苗般顯著。按美國政府指引,當局對新冠疫苗期望不高,只要求對5成接種人士有效,而所謂有效,並非指對新冠病毒免疫,僅代表能減輕嚴重病徵(minimizing its most serious symptoms)。

馬里蘭大學(University of Marylan)疫苗發展中心主管Kathleen Neuzil指出,新冠疫苗會與流感疫苗相似,不一定能防止人體受感染,但能避免病重入院甚或進入深切治療部。多名專家都認為,首批疫苗不能令戴口罩及社交隔離等防疫措施,得以免除。

多款疫苗都能在早期測試中引發人體免疫反應,但這不代表成功,接下來的第3階段大型測試結果難料。數年前美國藥廠Novavax(美:NVAX)就曾試圖研發一種,對抗呼吸道病毒的疫苗,早期測試同樣成功產生抗體,但未能通過第3階段臨床測試,功敗垂成。

不過,新冠病毒造成的危害太廣,國際愛滋病疫苗倡議(International AIDS Vaccine Initiative)行政總裁Mark Feinberg表示,相信只要有顯着及具說服力證據,證明疫苗效用及安全性,美國食品藥品管理局(FDA)便會批准緊急使用。

據FDA指引,若產品的已知及潛在好處,超越已知及潛在壞處(he known and potential benefits of a product … outweigh the known and potential risks of the product),便會批准緊急使用,當局甚至有機會在第3階段測試未完成前,批准緊急使用。

疫苗研發過程壓縮得太過厲害,有專家表示憂慮,費城兒童醫院(Children’s Hospital of Philadelphia)疫苗專家Paul Offit指,過早推出效用有限的疫苗,或予民眾虛假的安全感,令疫情爆得更嚴重。他稱不管要等多久,都應等待第3階段測試完結,幸運的話,應能在6至9個月內完成。

