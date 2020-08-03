▲ 【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼，惟即使疫苗面世，恐不代表生活回復正常，新冠疫苗效用恐不會如小兒麻痺症或麻疹疫苗般顯著。按美國政府指引，當局對新冠疫苗期望不高，只要求對5成接種人士有效，而所謂有效，並非指對新冠病毒免疫，僅代表能減輕嚴重病徵（minimizing its most serious symptoms）。

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馬里蘭大學（University of Marylan）疫苗發展中心主管Kathleen Neuzil指出，新冠疫苗會與流感疫苗相似，不一定能防止人體受感染，但能避免病重入院甚或進入深切治療部。多名專家都認為，首批疫苗不能令戴口罩及社交隔離等防疫措施，得以免除。

多款疫苗都能在早期測試中引發人體免疫反應，但這不代表成功，接下來的第3階段大型測試結果難料。數年前美國藥廠Novavax（美：NVAX）就曾試圖研發一種，對抗呼吸道病毒的疫苗，早期測試同樣成功產生抗體，但未能通過第3階段臨床測試，功敗垂成。

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不過，新冠病毒造成的危害太廣，國際愛滋病疫苗倡議（International AIDS Vaccine Initiative）行政總裁Mark Feinberg表示，相信只要有顯着及具說服力證據，證明疫苗效用及安全性，美國食品藥品管理局（FDA）便會批准緊急使用。

據FDA指引，若產品的已知及潛在好處，超越已知及潛在壞處（he known and potential benefits of a product … outweigh the known and potential risks of the product），便會批准緊急使用，當局甚至有機會在第3階段測試未完成前，批准緊急使用。

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疫苗研發過程壓縮得太過厲害，有專家表示憂慮，費城兒童醫院（Children’s Hospital of Philadelphia）疫苗專家Paul Offit指，過早推出效用有限的疫苗，或予民眾虛假的安全感，令疫情爆得更嚴重。他稱不管要等多久，都應等待第3階段測試完結，幸運的話，應能在6至9個月內完成。

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責任編輯：文青青

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