▲ 中電主席米高嘉道理表示，集團對業務前景仍抱審慎態度，相信下半年仍充滿變數。

中電控股 （00002） 上半年營運盈利升12%至61.29億元，主要由於基本表現穩定及澳洲能源合約的正面公平價值變動。中電上半年總盈利為60.1億元，去年計入EnergyAustralia零售業務商譽減值後則錄得9.07億元虧損。中電明白疫情持續對利潤和現金流所造成的壓力，但仍然對集團維持資產的穩健營運，及為客戶提供可靠能源和服務的能力充滿信心，因此第二期中期股息維持0.63元。

中電第二期中期股息維持0.63元

中電主席米高嘉道理表示，集團對業務前景仍抱審慎態度，相信下半年仍充滿變數，並取決於新冠病毒疫情的發展及其對集團業務所在市場的⾧遠影響。

「現在的青年人是社會未來的守護者，這句話在今天猶顯真摯，集團對他們以至香港的抗逆能力充滿信心，亦令我更加堅信，香港的⾧遠發展，在穩定的社會和政治環境上，會繼續成為金融、經濟及旅遊業的中心。」

中電綜合收入減少 11.7%至 387.01億元。米高嘉道理指，自己早前形容「2019 年是近年記憶所及，其中最具挑戰的㇐年」，現在看來2020年必定同樣困難，新冠病毒是記憶所及最嚴峻的公共衛生危機。

商業及社交活動受限制 削弱了用電需求

由於商業及社交活動在第㇐季度受到限制，削弱了用電需求，對中電的發電和零售業務帶來影響。第二季亞太地區的經濟活動出現復甦跡象，稍為抵銷了第㇐季度的跌幅，同時在香港，由於市民更多時間留在家中，加上第二季天氣潮濕炎熱，令中電的住宅客戶用電需求有所上升。

內地方面，疫情早期對中電的發電業務造成重大影響，但隨商業活動恢復，電力需求開始回升。印度業務有效應對全國封鎖令，但當地可能在未來㇐段時間內，仍要面對新冠病毒疫情的嚴峻考驗。澳洲方面，封城措施導致電力需求下降，此外新的零售電價規管、客戶數目減少，及市場競爭持續壓抑利潤等因素，均對業務表現構成影響。

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