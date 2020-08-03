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【美國疫情】白宮官員指疫情踏入新階段 鄉村也難倖免

環球社會熱點 11:44 2020/08/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國增至超過466萬人確診。白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）表示，美國的疫情已踏入新階段，同樣遍佈城市與鄉村地區，較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重。

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伯克斯接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，美國的新冠疫情與今年3月時的首波疫情不同，目前已在城市及鄉村地區變得更普遍，鄉村地區居民也可能受疫情侵襲。伯克斯敦促美國民眾嚴格遵守防疫建議，包括佩戴口罩及跟從社交距離指引。

伯克斯更表示，如居住於爆發疫情地區的多代家庭成員，家中又有人確診新冠肺炎，民眾應假設自己也感染，並考慮在家中也佩戴口罩。

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美國疾控中心（CDC）發布的整體報告預計，美國的新冠死亡病例於本月22日料有17.3萬宗。美國前食藥局局長戈特利布 （Scott Gottlieb）上月更警告，如該國不改變防疫方向，死亡人數恐會翻倍，今年底料有30萬宗新冠死亡病例。

但伯克斯周日（2日）未有預測死亡人數，指出這很大程度上取決於美國的疫情重災地區，包括南部及西部各州會否維持甚至加強控疫力度。

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責任編輯：何穎兒

白宮負責協調疫情的官員伯克斯表示，美國的新冠肺炎疫情已踏入新階段，同樣遍佈城市與鄉村地區。

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