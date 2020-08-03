【第三波疫情】兩名患者發病到確診  跨區到訪至少10個地方 (附一覽表）

近日有兩名確診者在發病與確診期間，跨區去過至少10個地方。衛生防護中心並無透露這些確診者職業，未知這些確診者是否因工作需要跨區去不同食肆或店舖，抑或純粹生活多姿多采。

報住兩個地址將軍澳都會駅7座及黃大仙 翠竹花園9座 編號2990號57歲確診女病人，於7月23日發病，至28日確診，按衛生防護中心資料，這6天她共去了10個地方，大部份為食肆，7月29日跨區去了四區7間食肆：

最後到訪日期／到訪地點

7月22日／ 尖沙咀香港文化中心行政 大樓

7月29日 ／將軍澳都會駅泰巷、都會駅 豪宴酒家、都會駅會所、深水埗長沙灣廣場潮濠城酒樓、黃大仙中心北館翠園、尖沙咀K11商場蓮苑、尖沙咀海港城Amelia、海港城唐人館、尖沙咀國際廣場炊公館

另一名37歲男確診者報住大埔運頭塘邨運臨樓，編號2696號。他於7月19日發病，7月26日確診，8日間去了11個地方，如下：

最後到訪日期／到訪地點

7月24日／元朗蝦尾新村路 華嫂冰 室

7月25日／沙田連城廣場

7月26日／觀塘APM cookedDeli by city’super、北區浸會園、沙田新城市廣場三期 Isaac Toast 、大埔昌運中心 苑記粉麵 茶餐廳、 大埔新達廣場 敏華冰廳、 灣仔海港中心 Triple O's by White Spot 、灣仔置家中心、元朗福宏街8號 、灣仔 入境事務大樓 、大埔新達廣場 麥當勞

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！