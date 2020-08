▲ 【新冠疫苗】牛津或10月推出 阿斯利康:成本價發售

新冠肺炎疫情全球大流行,多間藥廠的新冠肺炎疫苗近期取得進展。牛津大學與藥廠阿斯利康製藥(AstraZeneca)研發的新冠疫苗,正在英國展開第二及第三階段測試,料最快10月可推出新冠疫苗。阿斯利康承諾,會以成本價發售新冠疫苗。

阿斯利康行政總裁索里奧(Pascal Soriot)指,藥廠正以每劑幾美元的成本,準備生產20億劑疫苗。牛津大學開發的新冠疫苗,成本預計將由政府的資金抵銷。

另外,藥廠亦已達成3份疫苗分配協議。索里奧表示,會盡可能令更多人可接種疫苗。他指:

「我們認為,此刻是公司需要加倍努力,並作出貢獻的時間。」

(We felt, there (is) a time in life when companies need to step up and make a contribution.)

索里奧又形容,現時是歷史上,所有人都真正受到威脅的時期。

責任編輯:楊心悅