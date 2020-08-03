全球次季手遊收入按年急增27% 騰訊《PUBG Mobile》奪冠

▲ 騰訊旗下《PUBG Mobile》為上季全球最吸金手遊。

遊戲行業受惠疫情表現出色，商店情報機構Sensor Tower數據顯示，全球遊戲玩家第二季度在移動遊戲上的支出為175億美元（約1,356億港元），按年急增27%，按季增長10.3%。今年上半年，手遊玩家支出峰值出現在5月，達到66億美元（約511億港元），按年增長21.5%。

手遊下載量方面，今年首季全球手遊下載量迎來爆發式增長，達134億，第二季度進一步增長至150億，按年增長45%，上半年手遊下載量高峰出現在4月。

美國為全球最大的手遊市場，上季收入按季增長24%至56億美元，日本第二季收入為43億美元，按季增長13%。中國App Store手遊在上半年收入達67億美元，由於封鎖和解封時間較其他國家提前，第二季收入較第一季下降8.6%，由35億美元降至32億美元。

騰訊 （00700） 旗下《PUBG Mobile》（內地版本《和平精英》）上季收入達6.21億美元，雖然按季下滑8%，仍為全球收入最高手遊，上半年其收入峰值出現在3月，達2.7億美元。同樣為騰訊旗下的《王者榮耀》（海外版本《傳說對決》）則排名第二位。

騰訊今日股價偏軟，至11時10分，最新報533元，跌0.2%，成交45億元。心動公司 （02400） 升2.7%，網易 （09999） 升1%，創夢天地 （01119） 升0.7%，中手遊 （00302） 升0.3%。

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