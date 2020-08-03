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【金價走勢】金價亞洲時段直逼2000美元　金礦股不升反跌（第二版）

即市財經 11:18 2020/08/03

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金價在7月累升11%，創2012年以來最大單月升幅。

市場資金繼續流入金市，現貨金價今早在亞洲時段創歷史新高，直逼每盎斯2000美元關口。現貨金價每盎斯今早高見1988.4美元，升0.63%；不過，金價創新高後回軟，最新報1972.87美元，跌0.15%。

金價在7月累升11%，創2012年以來最大單月升幅。銀價在7月上漲了34%，現貨銀最新報24.42美元，升0.8%。木星資產管理貴金屬基金經理Ned Naylor-Leyland指出，貴金屬價格上漲的根源，在於全球央行及政府對「穩健貨幣」的基本常識不屑一顧，導致投資者對貨幣的幻想最終破滅。

他指出，為應對冠狀病毒疫情，各國近期推出貨幣寬鬆措施，央行的資產負債表變得愈來愈臃腫，加上政府開支急升，最終或觸發投資者不再信任法定貨幣，特別是美元。政府債券的收益率極低，難以跑贏通脹。按實質收益計算，政府債券持有人正面臨虧損。相反，黃金能儲存真正價值，投資者因此轉而投資穩健的黃金。

本港金礦股不升反跌招金 （01818） 最新報9.61元，跌0.5%；中國黃金 （02099） 跌0.4%，最新報7.85元，紫金 （02899） 跌1.5%，最新報4.74元，山東黃金 （01787） 跌2%﹐最新報23.75元。

黃金ETF 方面，SPDR金ETF （02840） 跌0.3%；FL二南方黃金ETF （07299） 跌0.7%。

相關文章：【金價走勢】洪灝料美元短綫或有技術反彈　重拾弱勢時金價將續創新高

 

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