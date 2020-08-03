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【滙豐業績】滙豐捲中美政治漩渦　長遠料更難翻身

即市財經 10:27 2020/08/03

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面對美國針對中港官員施加制裁、甚至凍結對方資產或暫停交易，滙豐不論如何應對，難免會得失另一方。

近月連番被內地官媒狙擊的滙豐控股 （00005） 今日放榜，在巨額撥備的拖累下，滙豐中期盈利表現不容樂觀。對比主業受壓，滙豐第二季起面對不斷升溫的中美政治漩渦，集團可能更難脫困。滙豐業務遍布全球64個國家及地區的金融巨頭，未來在政治風險糾纏下，滙豐變得更加舉步維艱，不僅業務發展受限制，滙豐的估值長遠亦可能受壓。

總部設在英國、但盈利重心在中港的滙豐，面對美國針對中港官員施加制裁、甚至要凍結對方資產或暫停交易，滙豐不論如何應對，都無可避免會得失另一方。滙豐高調支持港區國安法一事，在國際繼續發酵。英國外相藍韜文暗批滙豐因利益而犧牲人權，美國國務卿蓬佩奧亦點名批評滙豐亞太區行政總裁王冬勝。

滙豐多次被指向美國舉報華為違規與伊朗交易

外圍備受攻擊，但滙豐在中國同樣受壓。華為孟晚舟在溫哥華被捕至今兩年，內地的輿論壓力有增無減，滙豐多次被指向美國舉報華為違規與伊朗交易，被內地視為「告密者」。有關狙擊在孟晚舟申請停止引渡申請時加劇，滙豐兩個月內先後三次被官媒大肆批評，其中一次更警告滙豐「必然會付出沉重代價」。

今次由港區國安法觸發的國際制裁風波，隨着美國已通過《香港自治法》，已升級為主要風險因素。假設滙豐跟隨美國制裁，凍結被制裁人士的資產及終止其交易，肯定惹來中港猛烈抨擊，甚至會影響致力開拓的中國業務。

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