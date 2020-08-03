阿里巴巴香港創業者基金啟動JUMPSTARTER 2021環球創業比賽 全球最大型綫上創業比賽  滙聚創新思維

阿里巴巴香港創業者基金於上周二（28日）啟動年度旗艦活動JUMPSTARTER 2021環球創業比賽。上一屆JUMPSTARTER衝出香港，締造佳績；今年JUMPSTARTER 2021未有因為疫情而放慢步伐，且再接再厲面向全球，以綫上的方式打破地域的限制。JUMPSTARTER 2021將以綫上一對一方式進行200場初賽，打造出全球最大型綫上創業比賽。



比賽於即日起至2020年10月19日分三輪截止報名，並將於2020年9月至11月期間舉行初賽，在綫上以一對一方式進行200場初賽，當中最優秀的20名將進入複賽，其中10名將會入圍2021年3月份的總決賽，角逐今年最高100萬美元投資額的寶座。



JUMPSTARTER為初創企業家提供機會，讓他們接觸更多創業者、成功企業家及投資者，進行交流、互相切磋學習。此外，參與JUMPSTARTER的初創也有機會通過阿里巴巴數字經濟體來擴大市場規模、累積不同方面的學習經驗。這次活動的首5名初創將會獲得參與「互聯網創業者計劃」（eFounders Fellowship）的機會。eFounders是由阿里巴巴商學院和聯合國貿易發展會議合辦，支持全球數字經濟發展及培養創業者的活動。



創業者的初心及能衝破界限的新穎想法有助於加強商業運作能力，同時可以帶來生活習慣的轉變及促進社會發展。因此，今年JUMPSTARTER致力鼓勵初創思考如何通過自身業務模式、服務及產品來回饋社會，特別增設以「創新」、「社會影響」及「女性創業」為主題的獎項，期望藉此提升初創及社會各階層對這3方面的關注。



阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示︰「阿里巴巴香港創業者基金致力通過JUMPSTARTER 2021活動滙聚全球初創、企業家和投資者，吸引具備創新思維的人才來港發展，促進香港擔當環球領先創業樞紐之一的角色。我們也鼓勵初創回饋社會，發展成為具社會責任的企業。希望JUMPSTARTER的參與者可以從活動中獲取寶貴經驗，藉着香港市場發掘區內新機遇，甚至踏上世界舞台。」



是次創業比賽將繼續集中網羅來自零售、金融科技、智能都市和先進科技領域的初創企業，而這4大產業亦被視為促進香港經濟長期發展的關鍵。



上一屆JUMPSTARTER 2020環球創業比賽吸引了來自全球65個國家及地區的超過2,000名初創參與，且於舉辦總決賽時因應疫情而靈活地改以綫上方式來進行，體現出創業者不怕困難的態度，該場活動最終吸引了來自全球100個國家及地區的20,000名粉絲及支持者參與，反應熱烈。

周駱美琪續說︰「過去一年本港及環球市場經歷高低變化，我們看到很多初創抱持不屈不撓、創新及靈活的思維，繼續積極向前，其中也有公司協助抗疫工作。新冠肺炎疫情並沒有阻礙阿里巴巴香港創業者基金對初創的支持。我們繼續與初創『逆』流而上。展望未來，阿里巴巴香港創業者基金將繼續專注於培育本港創業生態，並及早向青少年培育創業思維，夥拍志同道合的機構一起支持香港的初創生態蓬勃發展。」



自成立至2020年3月底止，阿里巴巴香港創業者基金累計投資41家初創企業（包括HKAI LAB），涉資6,000萬美元，當中於截至2020年3月底止12個月，新增投資企業佔15家及4家企業獲基金後續投資（不包括HKAI LAB）。投資組合中包括綠色科技、教育科技、金融科技、醫療保健、物流及電商等眾多範疇。



JUMPSTARTER比賽即日起接受報名。有興趣人士可瀏覽：www.jumpstarter.hk/tc 以獲取更多資訊。

▲ 周駱美琪期望，JUMPSTARTER的參與者可以從活動中獲取寶貴經驗，藉着香港市場發掘區內新機遇，甚至踏上世界舞台。

（資料由阿里巴巴創業者基金提供）