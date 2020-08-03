【金價走勢】洪灝料美元短綫或有技術反彈　重拾弱勢時金價將續創新高

▲ 洪灝指，當美元恢復長期跌勢時，金價在短期的盤整之後，長期繼續創出新高。

過去數年中國一直在致力於製造業和產業升級，並將其經濟轉向以消費為主導的 結構。交銀國際研究部主管洪灝認為，這種戰略行動，加上中國高層最新提出新口號，即刺激內需同時，繼續吸引外資，穩定國際貿易，這種長期變化正影響美元走勢，相信美元長期向下的趨勢不變，黃金會續創新高。

洪灝指，近日有關美元可能失去儲備貨幣地位的討論再度浮出水面，但基於美元的非商業淨多頭倉位已迅速降至一個較低水平，按照歷史經驗，這預示美元弱勢短期內將獲得一些技術面上的支持，但不應將或有的、短期的、暫時的技術支持錯以為是美元長期跌勢的逆轉。

隨美國繼續放縱其貨幣政策，洪灝稱，美元的長期弱勢很可能會持續下去，同時交易員正快速地減少他們的非商業黃金淨多頭頭寸，而美元疲軟的技術喘息很可能會在短期內抑制黃金上升勢頭，意味當美元恢復長期跌勢時，金價在短期的盤整之後，長期繼續創出新高。

選股方面，洪灝指，該行自下而上的短期選股模型顯著增加了對可選消費和科技板塊的配置，同時通過獲利了結大幅減少了對醫療保健板塊的配置。

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