【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%

▲ 農夫山泉一手200股，入場費約4343元，預期9月8日上市。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 登陸港股，專營內地包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉已完成招股，市傳將上限定價。農夫山泉計劃發售逾3.88億股，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83億元。農夫山泉一手200股，入場費約4343元，預期9月8日上市，中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。內地媒體引述消息指，農夫山泉最終錄得超額認購1100倍，凍資額高達6400億元，成為史上最大凍資王。

據指，農夫山泉一手中籤率僅4.5%，而650萬元為門檻的大額認購B組，頭段僅分得4手。農夫山泉對此不予置評。

隨農夫山泉招股反應熱烈，國際配售部分提早一日截止認購。孖展認購亦火熱，多間券商已被借爆額，孖展達1817億元，相當於公開招股部份（5.84億元）超額認購約310倍。

以下為農夫山泉招股書部分重點擷圖

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農夫山泉按19.5元發行價計算，若發售完成而未行使超額配股權，股份市值2181.71億元。若按21.5元計算，發行完成而未行使超額配股權，股份市值2405.47億元。以2019年的市盈率（PE）計，為44至48倍。在港上市的飲用品股份，中國旺旺 （00151） 市盈率16.5倍，康師傅 （00322） 市盈率20.4倍，蒙牛 （02319） 市盈率30.3倍，維他奶 （00345） 市盈率54.8倍。。

僅3.47%股份公開發售 去年股息遠超集資額

股本方面，農夫山泉在發售完成後，內資股為62.118億股，佔總發行股份111.88億股的55.5%；由內資股轉換的H股佔45.882億股或41%；全球發行的H股為3.88億股，佔3.47%。

農夫山泉雖然集資不少，但公司上市前派息金額驚人，去年派息95.98億元人民幣，超越香港IPO計劃集資上限，公司今年8月14日建議，將「歷史保留溢利」的78億元人民幣，宣派給上市前現有股東。

農夫山泉目前並無為上市後訂任何預先釐定的派息率。

農夫山泉IPO一直受市場關注，據本報統計，目前7家券商總合共為農夫山泉預留1500億元熱資作孖展認購。當中富途、耀才、輝立均分別預留300億元孖展額，大華繼顯預留200億元，英皇及信誠分別預留150億元。

農夫山泉毛利率連續3年高於50%

農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉去年全年收益240.21億元（人民幣，下同），毛利133.11億元，毛利率55.4%。農夫山泉2017年以來的毛利率均高於50%，為市場最大關注。農夫山泉純利49.5億元，純利率20.6%。

根據招股書，中國飲料市場去年總規模達9914億元，預計2024年可達1.3萬億元；前10大供應商亦僅佔市場的42.5%，農夫山泉以624億元零售額排名第四，第一為82年成立的美國上市飲料公司，零售額759億元；第二名為杭州成立的非上市公司；第三名為台資食品及飲料公司。

（第五版更新招股通告相關內容，第六版更新市傳最終超購倍數）

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編輯：謝卓榮、陳健婷