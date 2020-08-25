【新股IPO】農夫山泉擬周二招股入場費4343元　9月8日上市（第四版）

▲ 農夫山泉一手200股，入場費約4343元，預期9月8日上市。

內地包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉（新上市編號：09633）招股，今日（25日）正式啟動。市場消息指，農夫山泉計劃發售逾3.88億股，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83億元。農夫山泉一手200股，入場費約4343元，預期9月8日上市，中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

農夫山泉IPO一直受市場關注，據本報統計，目前7家券商總合共為農夫山泉預留1500億元熱資作孖展認購。當中富途、耀才、輝立均分別預留300億元孖展額，大華繼顯預留200億元，英皇及信誠分別預留150億元。

農夫山泉毛利率連續3年高於50%

農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉去年全年收益240.21億元（人民幣，下同），毛利133.11億元，毛利率55.4%。農夫山泉2017年以來的毛利率均高於50%，為市場最大關注。農夫山泉純利49.5億元，純利率20.6%。

根據招股書，中國飲料市場去年總規模達9914億元，預計2024年可達1.3萬億元；前10大供應商亦僅佔市場的42.5%，農夫山泉以624億元零售額排名第四，第一為82年成立的美國上市飲料公司，零售額759億元；第二名為杭州成立的非上市公司；第三名為台資食品及飲料公司。

（第四版更新入場費等招股相關內容）

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編輯：謝卓榮、陳健婷