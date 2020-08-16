【新股IPO】農夫山泉傳8月24日招股 集資78億9月上市（第三版）

▲ 農夫山泉據報計劃月中尋求通過港交所聆訊，9月上市。

外電報道，中國包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉已通過上市聆訊，初步預計9月正式在港交所主板掛牌上市，中金和摩根士丹利為聯席保薦人，集資規模10億美元（約78億港元）。

農夫山泉預計明日（17日）起評估投資者需求，預計發行13.8億股。另外內地媒體報道，農夫山泉預計於8月24日開始招股，並於9月4日正式登陸港交所。

中國證監會於早前發佈公告，核准農夫山泉發行不超過13.8億股境外上市外資股，並核准養生堂等70名農夫山泉股東所持合計45.88億股境內未上市股份轉為境外上市股份。

農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。根據初步招股資料，公司2019年收益為240.2億元（人民幣，下同），按年增長17%；年內溢利為49.54億元，按年升37%。

（第三版更新上市時間表相關內容）

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編輯：謝卓榮、陳健婷