【港股市況】恒指跌幅擴大至逾300點　滙豐績前跌2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上揚，科技股4大龍頭FAAG業績勝預期，道指先挫後揚，收報26428點，升114點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開121點，恒指料開報24473點。

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即市走勢：

【11：30】A股半日上揚，上證升近1.1%；深證升1.6%；創業板指升近1.9%。

【11：04】大市暫於24400點水平爭持，跌約180點，報24414點。

【10：49】現貨金價今早在亞洲時段創歷史新高，高見1988.4美元，最新報1974.61美元，跌0.06%。招金 （01818） ；紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 跌逾1%。SPDR金ETF （02840） 破頂高見1445元後，倒跌0.3%。

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【10：41】大市跌幅收窄至200點以下，恒指報24407點，跌188點。

【10：35】中地乳業 （01492） 升幅擴大至逾6成，破頂高見1.08元；中國聖牧 （01432） 亦升2成。

【10：31】大市跌逾300點，最新報24288點，跌308點。

【10：27】滙豐 （00005） 跌幅擴至2%，低見34.2元。

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【10：26】恒指跌至24300點水平，跌282點，報24313點。

【10：24】康希諾生物（06185；滬：688185）跌逾3%，低見250元。康希諾生物於7月31日通過上交所交易系統初始發行約456萬股，回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.034%。

【10：17】重磅藍籌向下，滙豐 （00005） 跌1.7%，低見34.3元；騰訊 （00700） 跌0.7%；港交所 （00388） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌1.2%。

【10：13】恒指進一步向下，大市跌逾200點，跌穿24400水平，恒指最新報24374點，跌221點。

【10：09】恒指跌幅擴大至110點，報24486點。

【10：01】滙豐 （00005） 績前跌逾1%，低見34.4元。

【09：46】中國7月財新製造業PMI 52.8，預期51.1，前值51.2。

【09：43】中芯國際 （00981） 股價逆市造好升近5%，高見31.65元。中芯國際公告，擬合作開展28納米及以上集成電路項目。

中芯國際曾升逾6% 將加大28納米及以上節點產能建設

中芯國際傳因薪酬偏低員工流失率超2成 遠高於台積電5%水平

【09：41】濠賭股偏軟，藍籌股銀娛 （00027） 跌0.4%；金沙 （01928） 跌1.2%。澳門7月博彩收入按年瀉94.5%至13.44億元澳門元，連續4個月續挫逾9成。

【澳門賭業】澳門7月博彩收入瀉逾94% 連續4個月挫9成以上

【09：40】遠大醫藥 （00512） 升逾1成，破頂高見8.5元。遠大醫藥披露，在8月1日與配售代理訂立協議，按每股5.9元配售最多1.72億股新股份，相當於擴大後已發行股本約4.85%，預計集資10.15億元。

【配股潮】遠大醫藥升逾1成 折讓20%配股籌逾10億

【09：36】中地乳業 （01492） 急飈逾5成，破頂高見0.99元。中地乳業以每股0.47元發行約

4.3億股新股予在上海上市的伊利股份，持有擴大後股本約16.6%而成為第二大股東。

【09：35】港股開市後一度倒升，其後轉跌逾百點，恒指最新報24456點，跌139點。

【09：31】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.5%；騰訊 （00700） 跌近0.2%；美團點評 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近1%。

【09：30】海爾電器 （01169） 股價復牌後高開1.7%，破頂報27.3元。海爾電器宣布，控股股東海爾智家（滬：600690）計劃將其私有化，作價為1.6股海爾智家H股加1.95元現金。私有化完成後，海爾智家會在香港H股上市，接納私有化的股東會成為海爾智家股東。

海爾電器獲提私有化 大股東海爾智家將H股上市

【09：27】滙豐 （00005） 公布業績前股價靠穩，高開0.1%，開報35元；同於今日放榜的恒生 （00011） 升近0.2%，開報122.1元。

【09：26】內地媒體報道，中國包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉計劃本月中旬尋求通過港交所 （00388） 聆訊，初步預計9月正式在港交所主板掛牌上市，集資規模10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】農夫山泉傳計劃9月上市 集資78億元

【09：20】恒指8月開局低開29點，開報24567點。美團點評 （03690） 高開4.2%，重上200元關口。

【09：14】即月期指開報24575點，升18點或0.07%。

【09：05】人行公開市場今日不進行逆回購操作。

【09：05】新濠國際 （00200） 公布，新濠博亞娛樂上市附屬公司SCIHL，向新濠博亞娛樂間接全資附屬MCO Cotai私人配售7218.55萬股A類股份，價格為每股3.89美元（約30.15港元）。

新濠國際附屬向新濠博亞娛樂私人配售逾7218萬股

【08：49】滙豐 （00005） 今日公布業績，券商預期，滙豐第二季預期信貸損失按年急增近四倍，拖累列帳基準稅前溢利再挫六成，較首季跌幅進一步加深。

【滙豐業績】滙豐周一業績 券商料除稅前溢利跌6成

【08：46】恒指黑期跌100點，報24571點；道指期貨升20點，報26339點。

【08：10】神州租車 （00699） 公布，神州優車告知董事會，中國證監會已完成神州優車調查，中證監擬對神州優車及其若干董事、監事及高級管理層進行處罰。

神州租車：中證監完成對神州優車調查 發出警告及罰款50萬元人民幣

【07：30】道指上周五收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

港股ADR收報24473點，跌121點或0.5%。恒指夜期跌179點，收報24378點，低水217點。

道指上周五升114點 港股ADR跌121點

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責任編輯：梁浩碩