【恒指夜期】道指升逾200點納指引領升勢　滙豐曾穿海嘯價恒指夜期暫彈78點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股8月開局走低，業績欠佳的重磅股滙豐 （00005） 更受業績拖累，成跌勢最深藍籌，帶頭拖累大市。可預期銀行等傳統經濟股短期仍然動力欠佳。德國PMI數據進一步改善，歐股彈高，美股早段亦上升，若表現持續，料可為恒指後市帶來一定支持。

焦點新聞：

美股消息不斷更新

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【金價走勢】洪灝料美元短綫或有技術反彈 重拾弱勢時金價將續創新高

即市走勢：

【00：08】恒指夜期未見進一步大變，報24465點，升78點，高水7點。

【22：58】恒指夜期升86點，報24473點，高水15點。

【21：53】滙豐倫敦折算低見32.2港元，較港股低位更低，暫報33.25港元。

【21：49】恒指夜期升75點，道指升134點，納指升1.2%。

【21：30】道指開市升逾150點，恒指夜期報24424點，升37點，低水34點。

【20：53】恒指夜期報24458點，升71點。

【20：20】泰格醫藥上限100元定價

【新股IPO】泰格醫藥上限100元定價 A股最新溢價仍近兩成

【20：10】國泰航空一機艙服務員確診

【國泰失守】國泰航空一機艙服務員確診 周日執勤雅加達CX798班機

【20：00】美股指數期貨盤前倒升，恒指夜期跟彈，報24482點，升95點，高水24點。

【18：23】恒指夜期報2440點，微彈20點，低水51點。

【17：23】恒指夜期開報24365點，最新報24349點，跌38點，低水109點。

【16：29】即月期指收報24396點，跌161點或近0.7%，低水62點。

【16：10】恒指8月開局跌137點，收報24458點。國指收報10033點，跌7點。主板成交1305億元。滙豐 （00005） 績遜預期，股價跌4.4%，收報33.4元，曾穿33元海嘯價破底低見32.95元。新經濟股逆市向上，騰訊 （00700） 升0.9%，收報539元。

美股上周五上揚，科技股4大龍頭FAAG業績勝預期，道指先挫後揚，收報26428點，升114點。恒指8月開局低開29點，開報24567點，早段略為倒升隨即向下，大市曾跌逾300點，恒指最終收報24458點，跌137點。

【16：00】恒指U盤前跌163點，報24431點。

【15：42】大市雖下跌，惟恒生科技指數午後高見7311點創推出後新高，最新報7277點，升122點或1.7%。

【15：29】恒指尾市跌約260點，報24338點。

【15：27】滙豐 （00005） 跌穿海嘯價33元，跌逾5%，破底低見32.95元。

【15：14】滙豐 （00005） 跌至33元，跌逾5%。

【15：14】滙豐 （00005） 跌幅擴至半成，破底低見33.15元。

【15：00】內地股市上升，上證升近1.8%；深證升2.4%；創業板指升2.6%。

【14：51】ATMX 4股逆市上升，阿里巴巴 （09988） 升近0.1%；騰訊 （00700） 升1%；美團點評 （03690） 升逾半成，高見202.8元。小米 （01810） 升逾2%，高見15.24元。

【14：48】美團點評 （03690） 升幅擴大至半成，高見201.6元。

【14：42】美團點評 （03690） 午後升逾4%，續試企200元。

【14：38】港股午後維持跌約200點。滙豐 （00005） 續跌4%。

【14：44】中地乳業 （01492） 升幅擴大至逾1倍，午後破頂高見1.55元；中國聖牧 （01432） 升幅亦擴大至逾3成。

【14：05】大市於24400點水平爭持，恒指最新報24408點，跌187點。

【13：32】騰訊 （00700） 升逾0.5%，大市跌幅略為收窄至200點以內。恒指跌194點，報24401點。

全球次季手遊收入按年急增27% 騰訊《PUBG Mobile》奪冠

【13：31】恒大健康 （00708） 午後轉升近1%。早前宣布改名恒大汽車的恒大健康 （00708） 公布，同時發布「恒馳」首期6款車型。

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」首期6款車型 午後跌幅收窄

【13：21】騰訊 （00700） 午後轉升近0.1%，報534.5元。

【13：17】京東 （09618） 逆市升逾2%，高見247.4元。京東宣佈，聯合騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲、內地三大電訊運營商以及黑鯊、紅魔、ROG、聯想 （00992） 等硬件供應鏈廠商及遊戲直播平台，共同推出JD Esports計劃。

京東夥騰訊等推出電競計劃JD Esports 半日逆市升2.2%

【13：10】港鐵 （00066） 逆市升0.1%。港鐵公布，全資擁有的港鐵技術諮詢（深圳）牽頭，夥拍中鐵電氣化局集團，獲得深圳市軌道交通13號綫公私合營項目中標通知書。

港鐵中標深圳市軌道交通13號綫項目 持股83%

【13：07】中電 （00002） 績後跌幅收窄至0.2%。

【13：05】滙豐 （00005） 績後跌幅擴大至4%，破底低見33.5元。另外，恒生 （00011） 績後跌逾2%，低見118.8元。

【13：00】港股午後初段跌約270點，滙豐 （00005） 績後跌逾3%，破底低見33.8元。

【12：28】恒指黑期於港股中午休市時段，跌約335點，報24338點；道指期貨跌約88點，報26231點。

【12：23】宣布改名為「恒大汽車」的恒大健康 （00708） 公布，發布「恒馳」首期6款車型。

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」首期6款車型

【12：23】中電控股 （00002） 上半年營運盈利升12%至61.29億元，主要由於基本表現穩定及澳洲能源合約的正面公平價值變動。上半年總盈利為60.1億元，去年計入EnergyAustralia零售業務商譽減值後則錄得9.07億元虧損。

中電上半年虧轉盈股息不變 米高嘉道理重申：現在的青年人是社會未來的守護者

【12：23】新股泰格醫藥 （03347） 公布，發售價已釐定為每股H股100元。按泰格醫藥A股（深：300347）上日收市價107.7元計算（約119.68港元），港股約折讓16.4%。

【新股IPO】泰格醫藥上限100元定價 集資近108億

【12：08】港交所 （00388） 公布，今日推出新一批8隻新的MSCI指數期貨合約，分別追蹤中國內地、印度、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南等市場的相關股票，將於8月17日推出另外8款MSCI 指數期貨。

【港交所股價】港交所推出新一批8款MSCI期貨合約

【12：07】恒生 （00011） 上半年純利減33%，報91.43億元。第⼆次中期股息為每股港幣0.8元，較去年同期減少43%。

【恒生業績】恒生上半年賺少33% 第⼆次中期息削43%

【12：06】滙豐控股 （00005） 公布中期業績，列帳基準除稅前溢利按年急挫82.4%至10.89億美元，遠遜市場預期的中位數24.6億美元。

【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利按年挫8成 遠遜市場預期

【滙豐業績】滙豐香港信貸損失激增10倍 次季稅前溢利跌3成

【12：00】恒指8月開局，半日跌233點，中午收報24362點。國指中午收報9974點，跌66點。主板成交717億元。滙豐 （00005） 績前受壓，股價半日跌1.9%，中午收報34.3元。

【11：45】港股中午收市前跌約215點，報24380點，滙豐 （00005） 績前受壓，跌2%領跌大市。

【11：30】A股半日上揚，上證升近1.1%；深證升1.6%；創業板指升近1.9%。

【11：04】大市暫於24400點水平爭持，跌約180點，報24414點。

【10：49】現貨金價今早在亞洲時段創歷史新高，高見1988.4美元，最新報1974.61美元，跌0.06%。招金 （01818） ；紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 跌逾1%。SPDR金ETF （02840） 破頂高見1445元後，倒跌0.3%。

【金價走勢】金價亞洲時段直逼2000美元 金礦股不升反跌

【10：41】大市跌幅收窄至200點以下，恒指報24407點，跌188點。

【10：35】中地乳業 （01492） 升幅擴大至逾6成，破頂高見1.08元；中國聖牧 （01432） 亦升2成。

【10：31】大市跌逾300點，最新報24288點，跌308點。

【10：27】滙豐 （00005） 跌幅擴至2%，低見34.2元。

【滙豐股價】滙豐捲中美政治漩渦 長遠料更難翻身

【10：26】恒指跌至24300點水平，跌282點，報24313點。

【10：24】康希諾生物（06185；滬：688185）跌逾3%，低見250元。康希諾生物於7月31日通過上交所交易系統初始發行約456萬股，回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.034%。

【10：17】重磅藍籌向下，滙豐 （00005） 跌1.7%，低見34.3元；騰訊 （00700） 跌0.7%；港交所 （00388） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌1.2%。

【10：13】恒指進一步向下，大市跌逾200點，跌穿24400水平，恒指最新報24374點，跌221點。

【10：09】恒指跌幅擴大至110點，報24486點。

【10：01】滙豐 （00005） 績前跌逾1%，低見34.4元。

【09：46】中國7月財新製造業PMI 52.8，預期51.1，前值51.2。

【09：43】中芯國際 （00981） 股價逆市造好升近5%，高見31.65元。中芯國際公告，擬合作開展28納米及以上集成電路項目。

中芯國際曾升逾6% 將加大28納米及以上節點產能建設

中芯國際傳因薪酬偏低員工流失率超2成 遠高於台積電5%水平

【09：41】濠賭股偏軟，藍籌股銀娛 （00027） 跌0.4%；金沙 （01928） 跌1.2%。澳門7月博彩收入按年瀉94.5%至13.44億元澳門元，連續4個月續挫逾9成。

【澳門賭業】澳門7月博彩收入瀉逾94% 連續4個月挫9成以上

【09：40】遠大醫藥 （00512） 升逾1成，破頂高見8.5元。遠大醫藥披露，在8月1日與配售代理訂立協議，按每股5.9元配售最多1.72億股新股份，相當於擴大後已發行股本約4.85%，預計集資10.15億元。

【配股潮】遠大醫藥升逾1成 折讓20%配股籌逾10億

【09：36】中地乳業 （01492） 急飈逾5成，破頂高見0.99元。中地乳業以每股0.47元發行約

4.3億股新股予在上海上市的伊利股份，持有擴大後股本約16.6%而成為第二大股東。

【09：35】港股開市後一度倒升，其後轉跌逾百點，恒指最新報24456點，跌139點。

【09：31】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.5%；騰訊 （00700） 跌近0.2%；美團點評 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近1%。

【09：30】海爾電器 （01169） 股價復牌後高開1.7%，破頂報27.3元。海爾電器宣布，控股股東海爾智家（滬：600690）計劃將其私有化，作價為1.6股海爾智家H股加1.95元現金。私有化完成後，海爾智家會在香港H股上市，接納私有化的股東會成為海爾智家股東。

海爾電器獲提私有化 大股東海爾智家將H股上市

【09：27】滙豐 （00005） 公布業績前股價靠穩，高開0.1%，開報35元；同於今日放榜的恒生 （00011） 升近0.2%，開報122.1元。

【09：26】內地媒體報道，中國包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉計劃本月中旬尋求通過港交所 （00388） 聆訊，初步預計9月正式在港交所主板掛牌上市，集資規模10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】農夫山泉傳計劃9月上市 集資78億元

【09：20】恒指8月開局低開29點，開報24567點。美團點評 （03690） 高開4.2%，重上200元關口。

【09：14】即月期指開報24575點，升18點或0.07%。

【09：05】人行公開市場今日不進行逆回購操作。

【09：05】新濠國際 （00200） 公布，新濠博亞娛樂上市附屬公司SCIHL，向新濠博亞娛樂間接全資附屬MCO Cotai私人配售7218.55萬股A類股份，價格為每股3.89美元（約30.15港元）。

新濠國際附屬向新濠博亞娛樂私人配售逾7218萬股

【08：49】滙豐 （00005） 今日公布業績，券商預期，滙豐第二季預期信貸損失按年急增近四倍，拖累列帳基準稅前溢利再挫六成，較首季跌幅進一步加深。

【滙豐業績】滙豐周一業績 券商料除稅前溢利跌6成

【08：46】恒指黑期跌100點，報24571點；道指期貨升20點，報26339點。

【08：10】神州租車 （00699） 公布，神州優車告知董事會，中國證監會已完成神州優車調查，中證監擬對神州優車及其若干董事、監事及高級管理層進行處罰。

神州租車：中證監完成對神州優車調查 發出警告及罰款50萬元人民幣

【07：30】道指上周五收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

港股ADR收報24473點，跌121點或0.5%。恒指夜期跌179點，收報24378點，低水217點。

道指上周五升114點 港股ADR跌121點

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責任編輯：梁浩碩