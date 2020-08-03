▲ 道指上周五升114點 港股ADR跌121點

道指上周五升114點

美股上周五上揚，科技股4大龍頭FAAG、即Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL），業績勝預期，道指先挫後揚，收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

港股ADR跌121點

港股ADR收報24473點，跌121點或0.5%。恒指夜期跌179點，收報24378點，低水217點。

原油價格升近1%

原油價格向上，美國5月原油產量每日減少200萬桶，帶動紐約期油收報40.27美元，升0.35美元或0.9%。布蘭特期油收報43.31美元，升0.37美元或0.9%。

美滙指數反彈

投資者回補空倉，美滙指數反彈，最新報93.33。歐元兌美元報1.1794；美元兌日圓報105.8。

美國10年期債息報0.53厘。

紐約期金升1%

紐約期金收報1985.9美元，升1%。現貨金於1983美元水平。

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責任編輯：梁浩碩