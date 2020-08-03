【藍籌業績】 中電上半年虧轉盈賺60億元 中港及澳洲業務溢利皆升

中電控股（00002）公布上半年業績截至6月30日為止，股東應佔盈利為60.1億元，去年計入EnergyAustralia零售業務商譽減值後則錄得9.07億元虧損, 意味今年上半年轉虧為盈。每股盈利2.38元，派第二期中期股息每股0.63元。收入較去年下跌11.7%至387.01億元，扣除所得稅前溢利升749.7%至80.89億元。至2時半中電跌0.3%報73.15元, 以現價計周息率有4.1厘。

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因疫情限制第一季度的商業及社交活動，所以用電需求減少，對中電的發電和零售業務造成影響。第二季亞太地區的經濟活動開始復甦，所以稍為抵銷了第一季度的跌幅。期內，售電量較去年減少1.2%至157.29億度，但於第二季住宅客戶售電量正在回升。

期內, 集團於香港的電力業務營運盈利按年升4.6%至37.51億元, 主要由於固定資產平均淨值增加使准許利潤上升；海外業務方面, 上半年中國內地業務營運盈利按年升6.7%至12.53億元。澳洲業務營運盈利升44.9%至11.94億元。印度業務營運盈利則跌一成至1.08億元。

中電表示對業務前景仍抱審慎態度，並取決於新冠病毒疫情的發展及其對集團業務所在市場的長遠影響。

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