【滙豐業績】恒生上半年少賺33%至91億元 第二次中期息大減四成至0.8元

滙豐（00005）旗下的恒生銀行（00011）公布截至今年6月底止中期業績，純利減少33%至91.43億元，每股基本盈利減少34%至4.64元。第二次中期股息為每股0.8元，2020年上半年每股派息合共為1.9元，較去年同期2.8元減少32.1%。單計第二季, 中期息則按年減42.8%至0.8元。恒生午後跌勢擴大2.3%至119.1元。

相關文章:【滙豐業績】滙豐上半年稅前盈利跌65%至43 億美元 遜市場預期

期內，營業溢利減少28%至111.34億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少14%至191.87億元。

上半年, 恒生淨利息收入減少7％至147.92億元。交易量增加帶動資產負債表增長及賺取利息之平均資產上升5％所帶來之增幅，則由於利率下跌，令淨利息收益率整體收窄而抵銷。淨利息收益率減少25個基點至1.96％，反映香港銀行同業拆息下降，以及貸款及存款息差受壓之影響。非利息收入下跌33％，為港幣43.9億元。淨服務費收入下跌9％。

資本方面, 上半年恒生普通股權一級資本比率為16.3％，一級資本比率為18％，總資本比率為19.7％，而於去年底，普通股權一級資本比率為16.9％，一級資本比率為18.7％，總資本比率為20.8％。平均普通股股東權益回報率為10.7％，較2019年同期的17％下跌6.3個百分點。

恒生副董事長鄭慧敏指, 該行之財務表現乃受到四項主要因素之影響：(1) 淨利息收入以及淨利息收益率因為低息環境而縮減；(2)保險業務收入下跌，乃由於 市場波動令投資回報顯著下降，以及新業務銷售額減少；(3)預期信貸損失增加；以 及(4)物業重估出現淨虧損，去年則有淨增值。

相關文章:【滙豐放榜】恒生減派息 林本利：其他股票或跟隨 股民要有心理準備