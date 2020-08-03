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【滙豐業績】滙豐上半年稅前盈利跌65%至43 億美元 遜市場預期

股樓投資 12:30 2020/08/03

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滙豐 （00005） 公布中期業績，上半年列賬基準除稅前利潤按年大跌65%，至43 億美元。單計第二季, 列賬基準除稅前利潤按年大跌82%，至10.89億美元, 遠遜市場預期的下跌六成至24.6億元。上半年集團盈利則按年下跌77%至19.7億美元。

相關文章:【滙豐業績】滙豐周一放榜　次季利潤料按年跌六成

盈利大跌, 主要是由於反映預期信貸損失及其他信貸減值準備增加和收入減少, 並且包括一項12億美元, 主要來自歐洲的軟件無形資產減值。

相對上半年, 集團列賬基準收入下跌9%，降至267億美元，反映利率下跌的效應、制訂壽險產品業務受到不利市況影響，以及環球銀行及資本市場業務的估值調整錄 得不利變動，尤以2020年第一季為甚。以上因素將環球資本市場業務收入的增幅抵銷有餘。 此外, 2020年上半年的淨利息收益率為1.43%，較2019年上半年下跌18個基點。2020年第二季的淨利息收益率為1.33%，較2020年第一季下跌21個基點， 主要反映新冠病毒疫情爆發導致利率下跌的初步影響。 

集團上半年普通股權一級資本比率為15%，比2019年第四季上升30個基點，乃由於普通股權一級資本增加，當中包括因取消2019年第四次股息及現時暫停分 派普通股股息而增加的資本，足以抵銷風險加權資產增長的影響有餘。 

滙豐展望, 2020年下半年至2021年，將繼續面對各種潛在的經濟後果，部分取決於新冠病毒疫情再度爆發的潛在影響、疫苗研發的進展以及市場和客戶 的信心水平。集團業務所在的部分市場（包括香港和英國），亦會受到地緣政治風險加劇的影響。 滙豐指, 2020年的預期信貸損失準備可能介乎 80億至130億美元的結果。鑑於平均經濟預測轉差以及2020年第二季的實際損失經驗，此範圍比2020年第一季為高，並會繼續受新冠病毒疫情及地 緣政局緊張帶來的高度不明朗因素影響。 

滙豐指, 鑑於目前形勢極不明朗，我們將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響，同時會審視日後的股息政策。我們計劃在公布2020年終業績時， 提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

相關文章:【滙豐業績】滙豐CEO傳促高層加快改革　地區經理獲發更多權力

 

 

撰文 : 投資組

滙豐控股（00005） 經濟

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【滙豐業績】全年信貸損失準備料最多130億美元　派息政策有待年終業績公布

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