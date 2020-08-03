【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋

剛過去的周末（1日至2日）二手交投慘淡，據中原地產的數據，十大屋苑周末成交量連跌3周，期內只錄得5宗成交，較上周末再減少3宗或37.5%，成交量創半年新低，當中有6個屋苑「捧蛋」零成交。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於第三波疫情嚴峻，本港連續12天錄得破百宗確診個案，市民小心為上，盡量留家抗疫，不少業主亦謝絕開門睇樓，加上連日狂風驟雨，周六3號風球高掛，削弱市民睇樓意欲，以致周末二手成交偏淡。

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疫市下跑馬地山村臺29號錄得劈價百萬元的成交，實用面積成交呎價低至12,742元，較九龍區居屋呎價還要低。



利嘉閣地產助理分區經理馮銳興表示，該行新近促成跑馬地山村臺29號一個單位的二手成交，單位實用面積約1,138平方呎，採兩房連工人套間隔，外望開揚樓景。單位放盤約一個月，原業主叫價1,550萬元，經議價後減價100萬元或約6.5%，終以1,450萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,742元。可見上述單位成交價較九龍區居屋還要低，以入場費較低的九龍灣麗晶花園為例，屋苑成交實用面積呎價約1.4萬元水平。

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買家為區內租客，上述單位呎價屬區內難得低價，今次趁低入市。據悉，原業主於2012年9月，以約1,360萬元購入上述單位。持貨近8年，現轉手帳面僅獲利約90萬元，物業升值約7%，期內中原城市領先指數（CCL）的升幅高達67%，可見該單位樓價大為跑輸大市。



馮銳興補充，連同旁邊山村臺27號，兩座大廈現時有約三個單位放售，叫價由1,900萬元起。

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跑馬地除了是著名的旅遊景點之外，也是本地和外籍居港人士鍾愛的社區之一，區內物業以中低密度屋苑為主，而藍塘道、山村道及成和道等，都是一線豪宅的集中地。鄰近山邊的山村臺可算是區內的「隱世豪宅」，山村臺最大特色，是該處多為樓高3至5層的低密度豪宅，山村臺的街道很短，只有1至41號，大部分物業以號數命名，山村臺路口設有大閘，只供住客的私家車或的士出入，私隱度極高，名副其實是區內老牌豪宅地。



上述成交單位位於山村臺29號，屬於山村臺27至29號（Village Terrace），物業樓高5層，提供10伙，為一梯兩伙設計，單位面積介乎約1,521至2,625方呎不等，樓齡雖然已高達64年，但物業早年經過翻新，外觀看起來仍很新淨。

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