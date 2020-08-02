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【酒醉金迷】《神之水滴》走出來的力關莊園 葡葡質優酒體豐厚

環球政經 23:03 2020/08/02

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日本漫畫《神之水滴》風靡一時，亦是不少紅酒迷的啓蒙老師，筆者對於這故事亦非常著迷，漫畫中的世界知名酒評家因病逝世，兩名兒子結伴按父親寫下的抽象描述，找尋「十二使徒」— 12瓶葡萄酒，以及那瓶世界上最出色的、凌駕於十二使徒之上的葡萄酒「神之雫」。經過《神之水滴》描寫的紅酒，在亞洲名氣大增，紛紛受到追捧，亦令投資價值拾級而上！

相關文章：【紅酒投資】「紅酒期貨」賺得又飲得？

周三時筆者受力關莊園(Château Lagrange)總經理Matthieu Bordes邀請，有幸到酒莊內品嚐2019年期酒，順便訪問一下他為甚麼《神之水滴》對酒莊有「充滿野心，利用年輕的力量，改變世界葡萄酒勢力範圍的時代已經來臨。」的描述？

簡單回顧一下酒莊的發展里呈碑，大概也可略知一二，力關莊園在1855年被評為三級莊，風頭無兩，與不少名莊平起平坐，但在兩次世界大戰後，經營能力每況愈下。1983年震撼酒界的大事發生了，一間專注發展酒精飲料的老牌企業—日本三得利集團（Suntory）排除萬難說服了法國政府，以千萬美金接手，酒莊即可謂迎來了一股「年輕的力量」。

總經理Matthieu Bordes 對筆者說，三得利集團尊重自然環境的理念和酒莊原班人馬不謀而合，而且力關莊園位於聖朱利安(Saint-Julien)產區的最高點，擁有良好的風土條件，出產的葡萄質量一年比一年優質。分析2019期酒的品質時，他說去年波爾多天氣炎熱，有利「葡葡王者」赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的熟成，因此酒莊史無前例地在正牌酒的混釀中，用上超高比例(80%)的赤霞珠，酒體結構因此更有豐厚，亦具有相當高的陳年潛力，變相令投資價值倍增！

吳潔怡
波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問
於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為
U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

商品 天氣 葡萄酒 法國 波爾多

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