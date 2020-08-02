【港股追蹤】中芯國際傳鬧人才荒　員工流失率達台積電4倍

內地晶片代工大廠中芯國際(00981)因受市場憧憬受益於中美角力, 股價大升下使其近期較受注目。然而外電透露, 中芯除了技術仍落後於台積電(TSMC)和三星電子之外, 也同時面對人才流失的問題。報導指, 中芯員工由於薪酬偏低, 流失率近年高達22%, 遠高於台積電的5%。

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中芯國際科創板上市的招股書顯示, 去年研發人員平均薪酬及員工薪酬中位數,據報分別為36.7萬元(人民幣‧下同)和38.3萬元。給予知名實驗室出來的博士年薪, 也不到30萬元。有業界人士指, 中芯薪酬水平近乎業內最低。再根據公司《2018年企業社會責任報告》資料, 當年中芯員工流失率達22%, 當中上海廠房流失率高達52%。內地網站「知乎」引述中芯員工指, 這和其薪酬無法負擔上海的高樓價有關。

另一邊廂,業界人士指若畢業生加入台積電，年薪最少有50萬元以上，工作數年後，可取得薪水及股票共值200萬元。若成為台積電的小主管，年薪或高達數百萬元。由2015年至2019年, 台積電的員工流失率一直處於5%以下。

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