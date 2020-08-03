【在家工作】科企長期WFH　蘋果微軟最早明年初才重開辦公室

▲ 受美國疫情反覆所累，科技企業陸續延長在家工作措施的安排。（圖片來源：法新社）

美國疫情未有遏止跡象，多間科企先後決定延遲重開辦公室。包括蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）兩企都於早前宣布延長在家工作的政策，辦公室不會早於明年初之前重開。

繼Google於上星期宣布在家工作措施繼續推行至明年夏天，其他主要科企亦陸續宣布新政策。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）接受彭博訪問時表示，員工可以繼續在家工作，直至明年初。 他續指，其後的安排就將要視乎疫情發展情況，以及疫苗是否已經面世等因素再作決定。他亦解釋，蘋果專門店會否開門營業，會視乎地區疫情而定。事實上，上月蘋果亦重新關閉部分美國的Apple Store。

微軟亦決定，不會早於明年一月重開辦公室。The Verge引述消息指出，微軟正打算訂定六階段安排，以逐步將辦公程序回復正常，六個階段分別為：1. 全面關閉、2.強制在家工作、3.強烈鼓勵在家工作、4.軟重開（soft opening）、5.有限制地重開、6.全面開放。該媒體所獲的微軟內部通告指出，第6階段的全面重開，最早的日期為明年1月19日，期望屆時公司可回到正常運作，惟該企亦準備依據疫情情況隨時改變日程，現時該企正處於第二階段。

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另一方面，Facebook行政總裁朱克伯格亦於上星期的業績會議上表示，該企會繼續關閉辦公室，並且「不知道何時可以重開」。他又在會議上批評美國總統特朗普的抗疫處理失當，否則員工應可早一點回公司上班。Facebook於5月前曾估計，7月已可重開辦公室，但員工可視情況選擇在家工作至年底。

責任編輯：周俊霖