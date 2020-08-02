【美股焦點】西門子醫療斥逾1200億收購醫療設備製造商 進軍抗癌業務

▲ 西門子醫療宣布，斤資約164億美元收購醫療設備製造商Varian Medical Systems。

外電報道，德國巨企西門子（美：SI）旗下西門子醫療（Siemens Healthineers）宣布，斤資約164億美元（約1271億港元）收購醫療設備製造商Varian Medical Systems（美：VAR），為年內最大的醫療行業收購。

Varian Medical Systems為專門從事放射腫瘤治療和軟件製造商。

西門子醫療將以每股177.5美元，較周五（31日）收市價142.72美元溢價約24%，收購Varian Medical Systems全部股份，預計明年上半年完成交易。西門子醫療計劃透過貸款及今年內發行新股籌得併購資金。據悉，西門子醫療計劃向母公司西門子獲得152億歐元的過渡貸款。

該交易將令西門子醫療在癌症治療領域一舉奪得不少的市場份額，並帶動公司未來12個月的每股盈利。

另外，西門子醫療計劃今年集資，預料西門子持有的西門子醫療股份由原本的85%降至約72%。據指，該行動為預備西門子醫療進入德國DAX指數鋪路。

西門子醫療於2018年從西門子剝離，並於德國法蘭克福證券交易所上市。

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