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【港股追蹤】物管股盈喜風暴　今次輪到呢隻

股樓投資 22:29 2020/08/02

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物管行業今年走勢強勁，全因疫情對板塊拖累程度較低，始終無論疫情如何強勁，管理費還是照收。加上普遍物管公司都有大發展商在背後撐腰，在管面積在上市首數年例必顯著上升，業績不斷向好也是預期之內。周五（7月31日）又多一隻物管發盈喜，今次輪到佳兆業集團（01638）旗下的佳兆業美好（02168）。

相關文章:【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？

集團指，截至今年6月底止，未經審核淨利潤及未經審核經調整溢利較去年同期增長分別超過30%及40%。公司提到，增長主要來自三大因素，(1)截至今年6月底在管物業建築面積增加；(2)集團分別完成收購嘉興大樹物業管理有限公司60%股權，及江蘇恒源物業管理有限公司的51%股權後，財務業績綜合入賬；(3)智能解決方案服務期內收入增長。

早前已提過，近期頻發盈喜的物管股，都是有母公司給予項目支持，佳兆業美好亦不例外，集團去年純利約1.6億元人民幣，現時中期純利大增30%以上，若能維持至年底，以公司現時市值約58億計，市盈率約25倍，仍算合理，相信短期會有資金炒作消息，及提升股份估值。

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撰文 : 古植平

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