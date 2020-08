【港股追蹤】物管股盈喜風暴　今次輪到呢隻

物管行業今年走勢強勁,全因疫情對板塊拖累程度較低,始終無論疫情如何強勁,管理費還是照收。加上普遍物管公司都有大發展商在背後撐腰,在管面積在上市首數年例必顯著上升,業績不斷向好也是預期之內。周五(7月31日)又多一隻物管發盈喜,今次輪到佳兆業集團(01638)旗下的佳兆業美好(02168)。

集團指,截至今年6月底止,未經審核淨利潤及未經審核經調整溢利較去年同期增長分別超過30%及40%。公司提到,增長主要來自三大因素,(1)截至今年6月底在管物業建築面積增加;(2)集團分別完成收購嘉興大樹物業管理有限公司60%股權,及江蘇恒源物業管理有限公司的51%股權後,財務業績綜合入賬;(3)智能解決方案服務期內收入增長。

早前已提過,近期頻發盈喜的物管股,都是有母公司給予項目支持,佳兆業美好亦不例外,集團去年純利約1.6億元人民幣,現時中期純利大增30%以上,若能維持至年底,以公司現時市值約58億計,市盈率約25倍,仍算合理,相信短期會有資金炒作消息,及提升股份估值。

