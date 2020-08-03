【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、穿33元海嘯價

▲ 滙豐次季稅前盈利大跌8成，大遜預期。

滙豐控股 （00005） 公布中期業績，列帳基準除稅前溢利按年急挫82.4%至10.89億美元，遠遜市場預期的中位數24.6億美元。期內，滙豐預期信貸損失按年勁增5.9倍至38.32億美元，較預期高出11.7億美元。滙豐同時再調整全年信貸損失指引至最高130億美元，較4月底時滙豐指引的金額再高20億美元。

滙豐業績大遜預期，午市一度低見32.95元，跌穿2009年金融海嘯後宣布供股的33元低位，滙豐全日收報33.4元，跌4.4%，成交逾31億元。

滙豐英國股價（英：HSBA）最新跌4.14%，報328.25便士，折合相當於33.29港元。滙豐英國早段曾見324.05便士，折合32.87港元。

滙豐指，鑑於目前形勢極不明朗，將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響，同時會審視日後的股息政策。現計劃在公布2020年全年業績時（即明年初）， 提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

滙豐：特定批發業務客戶等 令撥備大增

總結上半年業績，列帳基準稅前溢利按年跌65%至43億美元，預期信貸減值損失增至69億美元，滙豐解釋由於新冠病毒疫情爆發及經濟前景惡化，加上與特定批發業務客戶相關的準備增加所致。

2020年上半年，預期信貸損失佔客戶貸款總額平均值的百分比以年率計為1.33%，而客戶貸款的預期信貸損失準備則從2019年12月31日的87億美元，增加 至2020年6月30日的132億美元。

祈耀年：加快推進策略重組計劃 中美勢令業務挑戰重重

集團總裁祈耀年表示，上半年業績受新冠病毒、利率下跌、地緣政治風險以及市場波動加劇影響，但亞洲業務表現仍然硬朗。至於曾因疫情而暫緩的策略重組計劃，現時會加快實施，並正研究新的經濟環境所需採取的任何額外措施，以令集團業務更穩健、可持續。他續指，中美兩國的緊張局勢，勢會令滙豐挑戰重重。

截至6月底，滙豐普通股權一級資本比率15%，較去年底升30個基點，仍然處於極充裕水平。

關注停股息、管理層對中美指引、重組計劃

業績前夕，英國央行表明正研究延長停派息要求的需要，市場早前憧憬滙豐明年初可能復派息，管理層料會回應最新監管消息。此外，中美關係緊張，管理層對中港以至整體營運前景的指引備受關注；另因疫情暫緩的重組計劃，最新執行進度亦是今次業績重點。

滙豐綜合17間券商預測，估算第二季度列帳基準營運收入中位數127.2億美元，按年跌15%，預期信貸損失料急增3.8倍至26.6億美元，拖累季度除稅前溢利減少六成至24.6億美元，按季亦跌近24%。撇除特殊項目的經調整稅前溢利，料按年減少約五成。

（不斷更新）

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