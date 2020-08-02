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騰訊視頻：2月活躍人數創2018年以來新高 將推騰訊視頻號

即市財經 21:17 2020/08/02

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騰訊公司副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷表示，上半年騰訊視頻的月活躍人數保持穩定，在2月還創下了2018年以來的新高。

內地媒體報道，騰訊視頻2020年度发布今日（8月2日）在上海舉行，騰訊 （00700） 副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷表示，上半年騰訊視頻的月活躍人數保持穩定，在2月還創下了2018年以來的新高。用戶使用時長依然堅挺，會員數量穩中有增，頭部垂類（頭部垂直領域）爆款頻出，核心頻道的數據表現不錯。

上半年的疫情導致一段時間影視劇停工停產，節目錄制困難，造成了排播和內容生產的壓力。孫忠懷認為，這次疫情只是行業发展的一個小關口，不能因為疫情就悲觀地只做短期打算，而放棄了更深入的思考。騰訊視頻將以可持續運營為目標，動態衡量投入和產出比，在可承受的範圍內持續投入，探索更多元化的收入模式。

孫忠懷續指，未來將對優質內容有三大扶持舉措：1）開放豐富的平台運營經驗、技術工具和數據等能力，幫助創作者了解用戶趨勢和市場風向，為創作賦能；2）不斷升級內容分賬機制，提供更有競爭力的長視頻分賬制度，進一步激发從業者的創作熱情，為合作夥伴提供更多元化的合作方式；3）重視長短視頻生態，將推出騰訊視頻號，開放眾多平台能力和流量矩陣，幫助創作者提升影響力。

騰訊預計將於8月12日公布第二季度及上半年業績。

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