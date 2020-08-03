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【疫市營商】九龍酒店再辦住宿開放日 推9900元30日住宿計劃

商業 08:00 2020/08/03

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（九龍酒店提供圖片）

新冠肺炎疫情重挫酒店業，不少酒店則推出月租優惠吸客。九龍酒店指，因應早前反應熱列，將於8月再度舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格。

【政府派錢1萬】帝港酒店集團夏日住宿計劃　入住即可參加大抽獎

九龍酒店將於8月8至9日舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格，雙週住宿由港幣5,320元起，連續入住30日亦只需9,900元起。當日現場預訂更可享受特別禮遇，包括尊享餐飲75折優惠、洗衣及乾洗服務7折優惠 、每月三次房間清潔服務​ 、免費無線上網等。另更可以最低1,000元升級禮遇，享每周兩次房間清潔服務​ 、YMCA 健身中心4天通行證或800元餐飲券 。

入住日期: 由8月起至今年12月30日
房型 雙週租金 (HK$) 每月租金 (HK$)
標準客房(18平方米) $5,320 原價: $12,500
優惠價: $9,900
高級客房(18至20平方米高層客房) $5,880 原價: $15,500
優惠價: $10,900
半海景客房(21至22平方米) $6,860 原價: $18,500
優惠價: $12,900
特色套房(34平方米) $9,520 原價: $25,000
優惠價: $18,000
家庭套房(36至40平方米) $9,800 原價: $32000
優惠價: $19,980
半海景行政套房(42至43平方米) $11,620 原價: $32,000
優惠價: $22,000

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責任編輯：蘇穎琪

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