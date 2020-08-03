【疫市營商】九龍酒店再辦住宿開放日 推9900元30日住宿計劃

▲ （九龍酒店提供圖片）

新冠肺炎疫情重挫酒店業，不少酒店則推出月租優惠吸客。九龍酒店指，因應早前反應熱列，將於8月再度舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格。

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九龍酒店將於8月8至9日舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格，雙週住宿由港幣5,320元起，連續入住30日亦只需9,900元起。當日現場預訂更可享受特別禮遇，包括尊享餐飲75折優惠、洗衣及乾洗服務7折優惠 、每月三次房間清潔服務​ 、免費無線上網等。另更可以最低1,000元升級禮遇，享每周兩次房間清潔服務​ 、YMCA 健身中心4天通行證或800元餐飲券 。

入住日期: 由8月起至今年12月30日 房型 雙週租金 (HK$) 每月租金 (HK$) 標準客房(18平方米) $5,320 原價: $12,500

優惠價: $9,900 高級客房(18至20平方米高層客房) $5,880 原價: $15,500

優惠價: $10,900 半海景客房(21至22平方米) $6,860 原價: $18,500

優惠價: $12,900 特色套房(34平方米) $9,520 原價: $25,000

優惠價: $18,000 家庭套房(36至40平方米) $9,800 原價: $32000

優惠價: $19,980 半海景行政套房(42至43平方米) $11,620 原價: $32,000

優惠價: $22,000

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責任編輯：蘇穎琪