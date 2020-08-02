【滙豐業績】滙豐周一放榜　次季利潤料按年跌六成

滙豐（00005）周一（3日）即將公布上半年業績，市場對其中績預期悲觀。綜合多間券商預測，滙豐第二季預期列帳基準稅前利潤中位數為24.6億美元（約192億港元），按年挫六成，按季計算則跌23.81%。

新冠疫情導致全球前景不明朗，券商預計匯豐次季度收入動力及盈利進一步減弱，列帳基準營運收入中位數127.2億美元，按年跌15%，預期信貸損失料急增3.8倍至26.6億美元，拖累季度除稅前溢利減少六成至24.6億美元。

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匯豐近來因華為孟晚舟事件而陷於中美角力之中，股價本周二（28日）終失守5月低位35元，低見34.1元，逼近2009年3月的低位33元。據彭博引述知情人士消息報道，匯控目前正評估出售歐美業務，從而將業務全面向中港市場靠攏，以免再次成為中美磨心。

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