【零售寒冬】港府補貼租金可行嗎？　比較各地租金支援政策

▲ 本港零售業界期望港府帶頭推動業主減租、推出租金補貼。（資料圖片）

香港商鋪租金高企，使零售商現時更添周轉壓力。正當業界期望港府帶頭推動業主減租、推出租金補貼，海外不少政府已實施租金支援政策。

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不少國家亦有推行租金支援政策，例如營商環境與港相似的新加坡亦有推出臨時援助措施，允許租戶延遲半年繳交租金。

澳洲現時則規定業主在6個月內不得驅趕租戶。中小企凡營業額減少30%、總營業額在5,000萬澳元以內（即約2.78億港元），業主則必須減租，且規定減租幅度與租戶收入跌幅掛鈎；又允許租戶延後交租，限期不少於12個月。

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加拿大亦設緊急商業租金援助計劃（CECRA），只要符合資格的業主願意減租75%，政府則會以「免還貸款」負擔租金的一半。換言之，租戶最多只需支付25%租金，而業主亦只需負擔25%；其餘由政府負責。

事實上，香港零售協會早前亦曾公開呼籲業主，暫時停止採取任何法律手段或收回店舖，以及取消底租，按營業額收取分成租金。

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責任編輯：葉泳珊