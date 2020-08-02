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【歐洲第二波疫情】意大利抗疫有道《紐時》揭3大原因

環球社會熱點 20:07 2020/08/02

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歐洲多國爆發新冠肺炎第二波疫情，但歐洲最早爆發疫情的國家意大利卻疫情見緩。

歐洲多國爆發新冠肺炎第二波疫情，西班牙、比利時等國的確診數字再次飆升。但歐洲最早爆發疫情的國家意大利卻是例外，疫情持續緩和，疫區倫巴第更連續多日徘徊於零死亡病例的水平。《紐約時報》分析意大利短短數月間能扭轉疫情劣勢，背後有三大原因。

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嚴格執行隔離封鎖措施

意大利率先於各城鎮進行隔離，其後集中針對北部的倫巴第地區進行了隔離。即使意大利中部和南部的大部分地區疫情明顯較緩和，但意大利政府也採取相應的隔離措施，阻止北部疫情重災區的工人，在疫情下返回南部地區的家鄉。

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政府配合衛生專家指引

意大利政府按照科學和技術委員會的指引。安排各地區的醫院和衛生部門每日收集超過20個疫情指標，並將其發送給地區當局，然後由地區當局轉發給國家衛生研究院。研究院會每周進行數據檢查，以此作為應對疫情決策的依據。

另外，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，病毒目前仍在傳播，強調意大利抗疫不能鬆懈。意大利目前仍限制10多個國家及地區的旅客入境，以防止外地傳入病例。

國會上周更投票通過，將政府的緊急權力延長至10月15日。意大利政府繼續獲緊急權力，將可繼續按衛生專家的指引，決定是否繼續作封鎖限制。

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重人命輕經濟

意大利實施封鎖措施約三個月，當地大部分企業和餐廳都要暫停營業，民眾的日常行動受嚴格限制，旅遊業也因此停滯，意大利今年的國內生產總值（GDP）料將損失約10％。

意大利官員指出，即使多項封鎖及限制措施為全國帶來痛苦和不便，但同時也是一劑重藥（a large dose），更認為重啟經濟的唯一途徑是持續遏制疫情，才能令民眾恢復正常生活。

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責任編輯：何穎兒

傳染病 疫情 孔特 歐洲 意大利 全球大流行 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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