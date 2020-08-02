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【美國經濟】失業津貼未有共識 財長姆欽：距離達成協議很遠但強調有好進展（第二版）

即市財經 22:20 2020/08/02

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美國政府每周提供600美元的失業救濟金於7月31日到期。

新冠肺炎影響下，美國造成大規模失業。美國聯邦政府早於3月底推出的失業救濟計劃，每周提供600美元（約4680港元）失業救濟金於上周（7月31日）到期。民主黨眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默與美國財長姆欽（Steven Mnuchin）開會，雖然未能達成共識，但雙方形容會面有建設性，將於8月3日（周一）再談判。美國民主黨眾議員克萊伯恩（Jim Clyburn）最新表示，今天（8月2日）在疫情援助法案方面的談判比昨日更好。

佩洛西等人於8月1日（周六）在華盛頓國會山莊會面長達3小時，但未能達成共識。舒默表示，是次開議比其他會議更有建設性，會努力達成協議滿足需求。姆欽表示，目前距離達成協議仍然很遠，但強調有好進展。

是次方案共和黨提出延長失業津貼至年底，但將金額由600美元調低至200美元（約1560港元）或申領人原本薪酬的3分之2。方案亦建議向每名合資格國民派發最多1200美元（約9300港元）現金，實際金額按年收入調整，超出入息上限不能領取。

民主黨則認為，疫情將會延續到明年，除了提供600美元的救濟金，政府仍需要再推出大規模的刺激方案，認為現時共和黨方案規模太小，仍無法帶領美國度過難關。

目前美國乏業人口預計約3000萬人，領失業救濟金的人數至少1000萬，而第2季的經濟衰退9.5%。

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