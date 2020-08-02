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巴西總統支持者散播假消息 Facebook全球封殺

環球社會熱點 18:50 2020/08/02

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巴西總統支持者播假消息 遭Facebook全球封殺

巴西總統博索納羅逾10名支持者，因涉嫌屢次於Facebook發布假消息，巴西法院早前下令，Facebook須封殺相關帳戶；怎知封殺之後，巴西以外地區的用戶，仍能看到有關資訊。法庭最新裁定Facebook未能有效封鎖，開出數百萬元罰單，Facebook批評法院全球封殺做法極端，但仍決定配合巴西法院指令，作全球封殺。

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巴西最高法院上周五宣布，向Facebook（美：FB）罰款192萬雷亞爾（約285萬港元），懲罰Facebook未對涉事帳號作全球封殺。法庭並下令，Facebook每日未履行有問題帳戶的全球封殺令，每日罰款10萬雷亞爾。

Facebook周六宣布，遵守法院指令，全球封殺相關博索納羅（Jair Bolsonaro）支持者的帳戶。

不過，Facebook批評巴西最高法院指令極端，威脅巴西管豁範圍以外地區的言論自由，與各地的法律及管轄權有衝突。

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Facebook亦稱，考慮到巴西當地員工有機會要負上刑事責任，Facebook除了遵令，別無他法。Facebook早前曾稱，尊重所營運地區的法規，但指按巴西法律，其管轄範圍受到限制，揚言會上訴。

事源於2018年巴西大選期間，博索納羅多名支持者，透過社交平台散播假消息，今年5月，法院要求封鎖相關帳戶。Facebook以違反仇恨言論法律為由封鎖多個帳戶，但只封鎖巴西IP地址，境外地區仍能瀏覽。

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被鎖帳戶與博索納羅及美國總統特朗普（Donald Trump）前顧問斯通（Roger Stones）有關，部分裝成新聞平台，或假扮記者，散播支持政府的不實資訊及陰謀論，並以假新聞攻擊巴西國內反對派。

巴西疫情快速惡化，博索納羅本人亦確診，惟相關平台與博索納羅口徑一致，近期仍不斷發布有關新冠疫情的失實資訊，如稱新冠病毒死亡人數被誇大，試圖令外界相信新冠病毒不危險，令部分民眾疏於防範。

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今次事件，突顯Facebook等社交平台，面對網上極端化言論，角色十分尷尬。Facebook一方面不斷以言論自由捍衛者自居，拒絕審查政治廣告，但同時又有人借用平台散播失實資訊，以Facebook的強大演算法，有害資訊得以極速傳播。

Facebook不採取封殺行動，會面對巨大壓力，出手封殺卻又自打咀巴，甚至影響政治廣告收入，因而進退維谷。

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責任編輯：文青青

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