【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚

英國政府早前宣布，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，明年一月起可為自己及直系親屬，申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住12個月，便能申請入籍。

若要移居英國，須要先尋找安身之所，據英國房地產分析網Hometrack公布，今年六月，英國樓價按年升2.7%，其中倫敦樓價拋離其他城市，若想到其他城市買樓，或可參考下表：

城市 平均樓價（英鎊） 近12個月變化 倫敦 479,300 1.7% 劍橋 413,400 1.5% 牛津 401,200 0.8% 般尼茅夫 289,000 1% 布里斯托 282,400 2.8% 樸茨茅夫 240,600 1.6% 愛丁堡 233,600 2.6% 修咸頓 227,300 0.7% 卡迪夫城 211,800 2.3% 李斯特城 184,000 3.1% 曼徹斯特城 174,500 4.1% 列斯 170,200 3.6% 伯明翰 168,000 2.8% 諾丁漢 158,800 4.5% 鴨巴甸 143,300 -2.4% 謝菲爾德 139,200 2.8% 貝爾法斯特 138,300 1.5% 紐卡素 127,900 1.6% 利物浦 122,700 2.9% 格拉斯哥 119,600 2.2%

數據截至2020年5月，資料來源: Hometrack UK

此外，為催谷經濟，英國政府最近豁免50萬英鎊以下的物業繳交印花稅，若想知道計劃詳情與陷阱位，可參考下列文章：

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