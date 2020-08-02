【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚

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英國政府早前宣布，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，明年一月起可為自己及直系親屬，申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住12個月，便能申請入籍。
若要移居英國，須要先尋找安身之所，據英國房地產分析網Hometrack公布，今年六月，英國樓價按年升2.7%，其中倫敦樓價拋離其他城市，若想到其他城市買樓，或可參考下表：
|城市
|平均樓價（英鎊）
|近12個月變化
|倫敦
|479,300
|1.7%
|劍橋
|413,400
|1.5%
|牛津
|401,200
|0.8%
|般尼茅夫
|289,000
|1%
|布里斯托
|282,400
|2.8%
|樸茨茅夫
|240,600
|1.6%
|愛丁堡
|233,600
|2.6%
|修咸頓
|227,300
|0.7%
|卡迪夫城
|211,800
|2.3%
|李斯特城
|184,000
|3.1%
|曼徹斯特城
|174,500
|4.1%
|列斯
|170,200
|3.6%
|伯明翰
|168,000
|2.8%
|諾丁漢
|158,800
|4.5%
|鴨巴甸
|143,300
|-2.4%
|謝菲爾德
|139,200
|2.8%
|貝爾法斯特
|138,300
|1.5%
|紐卡素
|127,900
|1.6%
|利物浦
|122,700
|2.9%
|格拉斯哥
|119,600
|2.2%
數據截至2020年5月，資料來源: Hometrack UK
此外，為催谷經濟，英國政府最近豁免50萬英鎊以下的物業繳交印花稅，若想知道計劃詳情與陷阱位，可參考下列文章：
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撰文 : 柳家平