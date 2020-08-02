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【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚

股樓投資 18:57 2020/08/02

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英國政府早前宣布，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，明年一月起可為自己及直系親屬，申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住12個月，便能申請入籍。

若要移居英國，須要先尋找安身之所，據英國房地產分析網Hometrack公布，今年六月，英國樓價按年升2.7%，其中倫敦樓價拋離其他城市，若想到其他城市買樓，或可參考下表：

城市 平均樓價（英鎊） 近12個月變化
倫敦 479,300 1.7%
劍橋 413,400 1.5%
牛津 401,200 0.8%
般尼茅夫 289,000 1%
布里斯托 282,400 2.8%
樸茨茅夫 240,600 1.6%
愛丁堡 233,600 2.6%
修咸頓 227,300 0.7%
卡迪夫城 211,800 2.3%
李斯特城 184,000 3.1%
曼徹斯特城 174,500 4.1%
列斯 170,200 3.6%
伯明翰 168,000 2.8%
諾丁漢 158,800 4.5%
鴨巴甸 143,300 -2.4%
謝菲爾德 139,200 2.8%
貝爾法斯特 138,300 1.5%
紐卡素 127,900 1.6%
利物浦 122,700 2.9%
格拉斯哥 119,600 2.2%

數據截至2020年5月，資料來源: Hometrack UK

此外，為催谷經濟，英國政府最近豁免50萬英鎊以下的物業繳交印花稅，若想知道計劃詳情與陷阱位，可參考下列文章：

相關文章：【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？

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撰文 : 柳家平

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