【互認基金】中港基金互認開通5年 北上基金累計吸資逾169億元

▲ 跨境互認基金雖於過去年多「北熱南冷」，但今年6月仍有南下基金申請來港；打破逾一年空窗期。

中港基金互認自2015年7月開通以來，距今剛好5年，而根據外滙管理局的最新統計，截至6月底，北上基金累計淨吸資額逾169億元（人民幣，下同）。反觀南下基金累計淨吸僅3.3億元，北上產品吸金遠較南下多166億元，或約50倍。專家指北上基金熱賣多時，相信主因有2，包括︰（1）自2015年8月11日人民幣滙改後在岸價兌美急貶，內地有閒資族慌忙為財富保本增值，冀抗衡人幣一改單邊升值的走向；（2）本港基金公司爭相把旗艦產品在內地推售，畢竟挾持業務多元化，涵蓋全球股債等，可填補內地基金投資較單一化的缺口。

外管局自2016年初公布中港基金互認的數據以來，在過去4年多持續「北熱南冷」。盡管內地基金在港的銷情慘淡，最近仍有國內公司續在港申批南下產品，銀華基金管理公司旗下的「銀華-道瓊斯88精選證券投資基金」於6月16日剛獲批，是自去年4月「易方達中債7-10年期國開行債券指數基金」以來，相隔一年再有南下基金申批來港，打破逾一年空窗期。

至於本港及中外資等一眾資產管理公司，一直積極申報北上產品，最新是中銀香港 （02388） 旗下的資產管理公司，6月中把「中銀香港盈薈系列-中銀香港全天候亞洲債券基金」上報中證監候審；而中銀系至今已有3隻北上基金，早自2015年通關時已率先北上，其後陸續獲亮綠燈在內地開賣。

市場關注跨境兩地續有新產品搶閘申報候審，不知是否為大灣區理財通鋪路。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪