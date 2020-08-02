【香港經濟】陳茂波：疫情為經濟活動最大制約 第三季經濟壓力更大

▲ 財政司司長陳茂波發表網誌表示，本港持續超過10日新冠肺炎確診個案超過100水平，情況令人擔心，第三季經濟也許會承受更大的壓力。

財政司司長陳茂波發表網誌表示，本港持續超過10日新冠肺炎確診個案超過100水平，情況令人擔心，第三季經濟也許會承受更大的壓力。防疫抗疫及穩住經濟為要守住的兩條戰綫，但從數據反映，疫情可說是經濟活動的最大制約，若不能盡快有效控制疫情，穩住經濟將會無從談起。

對於中央派員支援，他指，市民對內地的支援還存在疑慮，甚至抗拒，但客觀而言，內地的控疫防疫策略和工作成效顯著，不少城市在新增確診個案、無症狀感染及須醫學監察的密切接觸者等全部「清零」後，民眾已恢復日常生活，並保持高度警覺持續防疫，香港需要借鏡這些有用的經驗，以盡早有效控制疫情。

管控疫情助盡早恢復商貿活動

陳茂波稱，要保民生、穩經濟，最重要是打通兩個循環。內循環方面，首要是「控制疫情、個案清零」。外循環方面，如果香港也能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到內地和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓內地及澳門的商務和遊客來港。這將能以最快的速度恢復商貿活動，並幫助旅遊、零售及餐飲等行業及相關的打工仔提高收入。

陳茂波最後指，面對這場世紀疫症，任何應對工作都不容易，甚至備受爭議，押後立法會換屆選舉的決定便是一例。不過，任何有利於控疫防疫的工作都不應受阻於門戶之見、政治之爭。病毒不會被政見爭議所消滅，只會因無空間傳播而絕跡，希望市民暫時放低分歧。

相關文章：【香港經濟】陳茂波料本港經濟要更長時間恢復 籲各大小業主減租

【中美角力】微軟傳因特朗普暫停收購TikTok美國業務談判 字節跳動同意出售（第三版）