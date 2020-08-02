特朗普威脅封殺TikTok 美國網紅提前陷恐慌

中美角力持續，「抖音海外版」TikTok也牽涉其中。路透社引述美國總統特朗普上周五（30日）表示，要禁止TikTok於美國的業務。消息傳出後，美國擁有多名追蹤者的TikTok網紅都深感恐慌，憂慮TikTok一旦正式被禁，他們將難以在社交媒體中維持名氣。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，TikTok近年於美國迅速普及，於美國約有1億名用戶。美國的TikTok用戶主要為青少年，希望利用TikTok建立社交聯繫。

美國網紅Ehi Omigie於TikTok平台上擁有約2.5萬名追蹤者，當TikTok或被禁的消息傳出後，他形容「每個人都會大感驚訝」（Everyone is going cray cray），又指如最後平台被禁，希望追蹤者會改到另一個社交平台Instagram支持他。

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TikTok用戶Hope Schwing擁有約800萬追蹤者，因憂慮平台隨時被禁而發佈影片，與一眾追隨者道別。Hope Schwing指出自己從沒想過有人會收看過往的影片，形容TikTok不僅僅是一個應用程式，更是一個家庭，並感謝追蹤者多年的支持。

有網紅害怕平台被禁，會令其流失大量支持者，便開始設法尋找方式來逃避禁令。據悉，有用戶嘗試逃過伺服器的監察，試圖扮作經由其他國家的代理伺服器瀏覽，以照常使用TikTok服務。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國擁有多名追蹤者的TikTok網紅深感恐慌，憂慮TikTok於美國正式被禁。