【另類投資】滙豐ELN息率18厘 短炒前注意兩風險

▲ 滙豐派息無期，投行新開ELN卻有18厘息，但專家警示或有高價接貨的雙輸風險。

8月開局，本港進入業績高峰期，打頭陣是滙豐 （00005） 於明天（8月3日）放榜，擁躉已打定輸數愛股無息派。追息族若轉吼其結構產品，如一個月期的股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note），最高有18厘息（年息）。不過，專家提醒近期股市波動，慎防這18厘高息「息即是空」。上述與股票掛鈎的產品，玩法是當一個月後，若滙豐的股價企穩行使價之上，短炒客有機穩袋18厘息。

若屆時滙豐持續弱勢，一個月後的股價更低於合約價，富貴險中求的扒冷族須以較高價被迫接蟹貨。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享提醒，投資者冷敲滙豐ELN，須聚焦兩大風險，包括︰

（1）業績或利淡股價：盡管市場對滙豐股價的中位數預測逾40元，最牛的高盛料見55元；但明天當這重磅股派成績表後，要是業績乏驚喜，大行或再修正目標價預期；

（2）慎防股息雙失：王良享拆解，本來超低息環境已不利金融股；疊加政治風險，恐滙豐股價易跌難升，假如股民貪息落注ELN，一旦看錯市，無息收之餘，或要以合約價接貨，可能被縛多時。

今年滙豐股價累計插水四成，上周更已跌穿35元，創逾11年低位；王良享拒評，滙豐股價會否再往33元的「海嘯底」（2009年3月的供股價，但有分析指經調整後約為30.6元）尋底；可是，建議投資者寧買當頭起，騰訊 （00700） 更值博，畢竟其一個月期ELN，同樣以九五折釐定，息率有22厘，較「昔日股王」滙豐的18厘高（見表）。

王良享補充，自從騰訊破500元後，成為首隻藍籌的股價臻「大牛價」、現價534元；而這龍頭科技股於8月12月派成績表之前，中外券商更鬥牛，中信証券最近把強勢股的目標價上調至650元，較花旗的649元高，較現股價有22%的潛在漲幅。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪