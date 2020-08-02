【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大

▲ 專家預計，FinTech應用將有助推進香港的5G發展。（資料圖片）

5G網絡上季正式在港開通，但消費者就算換上5G手機，網絡體驗未必有太顯著的改善。有科技業專家分析，需要更多5G應用案例的出現，加上背後基建配套升級，才可發揮5G的真正效果，視乎地區仍需長達數年時間。香港進度已屬世界前列的位置，以FinTech相關應用的潛力最大。

據全球行動通訊系統協會（GSMA）公布數字，亞太區今年5G連接數的預測，將由疫前的1.34億個下調18%至1.11億個，主因疫情影響消費情緒。惟該報告仍預計，至2025年，5G將佔全球網絡連接的23%，在已發展亞太地區更佔逾一半。

5G由去年正式推出至今，全球推進速度為何？IT管理軟件供應商SolarWinds、其首席極客Sascha Giese接受本報訪問時指出，5G普及速度確實比早期預測有所落後。他解釋，5G終歸只是讓裝置連接上網絡的「天線」，它所許諾的快速、低延遲等特質，仍要網絡基建配合，加上部分技術仍在研發階段，因此消費者難免感到有落差，影響市場採用。

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香港步伐屬全球前列 有先天優勢

他續指，5G在各地區發展情況會有很大差異，「5G需要很高的基站密度才可發揮後果，因此大部分國家仍需4G持續營運，服務人口密度較低的地區。」他解釋，現時有些國家的網絡連接仍是靠光纖為主，在郊區推出5G的成本很高，相對下香港進度已算很好，亦有先天發展優勢：「香港人口密度非常頻密，在全球而言亦是很獨特的環境，類似情況的僅有新加坡；像我現時身處的德國，現在只有兩個地區有5G，我覺得情況可能落後香港數年。」

他認為，應用案例是推進5G的關鍵因素，要先有應用場境，企業才會投資私人網絡、又或與通訊營運商合作。舉例而言，5G的低延遲優勢正屬FinTech應用所必須，而在金融業地位重要的香港，將會是個完美的應用例子。

記者: 周俊霖