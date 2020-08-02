  • 28°C
香港時間 : 2020802日 (日) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大

科技 18:00 2020/08/02

分享：

專家預計，FinTech應用將有助推進香港的5G發展。（資料圖片）

5G網絡上季正式在港開通，但消費者就算換上5G手機，網絡體驗未必有太顯著的改善。有科技業專家分析，需要更多5G應用案例的出現，加上背後基建配套升級，才可發揮5G的真正效果，視乎地區仍需長達數年時間。香港進度已屬世界前列的位置，以FinTech相關應用的潛力最大。

據全球行動通訊系統協會（GSMA）公布數字，亞太區今年5G連接數的預測，將由疫前的1.34億個下調18%至1.11億個，主因疫情影響消費情緒。惟該報告仍預計，至2025年，5G將佔全球網絡連接的23%，在已發展亞太地區更佔逾一半。

5G由去年正式推出至今，全球推進速度為何？IT管理軟件供應商SolarWinds、其首席極客Sascha Giese接受本報訪問時指出，5G普及速度確實比早期預測有所落後。他解釋，5G終歸只是讓裝置連接上網絡的「天線」，它所許諾的快速、低延遲等特質，仍要網絡基建配合，加上部分技術仍在研發階段，因此消費者難免感到有落差，影響市場採用。

>>【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手

>>尼爾森報告：本地消費者對虛擬銀行認知激增至93%

香港步伐屬全球前列 有先天優勢

他續指，5G在各地區發展情況會有很大差異，「5G需要很高的基站密度才可發揮後果，因此大部分國家仍需4G持續營運，服務人口密度較低的地區。」他解釋，現時有些國家的網絡連接仍是靠光纖為主，在郊區推出5G的成本很高，相對下香港進度已算很好，亦有先天發展優勢：「香港人口密度非常頻密，在全球而言亦是很獨特的環境，類似情況的僅有新加坡；像我現時身處的德國，現在只有兩個地區有5G，我覺得情況可能落後香港數年。」

他認為，應用案例是推進5G的關鍵因素，要先有應用場境，企業才會投資私人網絡、又或與通訊營運商合作。舉例而言，5G的低延遲優勢正屬FinTech應用所必須，而在金融業地位重要的香港，將會是個完美的應用例子。

記者: 周俊霖

相關文章

【5G趨勢】愛立信上調全球5G用戶預測　今年底達 1.9 億
2020/06/25
【5G趨勢】愛立信上調全球5G用戶預測　今年底達 1.9 億
【香港5G】中移動夥工銀亞洲　1.2萬呎旗艦店添5G設備
2020/06/29
【香港5G】中移動夥工銀亞洲　1.2萬呎旗艦店添5G設備
【香港創科】初創發展蓬勃　5G相關應用獲看高一線
2020/06/29
【香港創科】初創發展蓬勃　5G相關應用獲看高一線
【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用
2020/07/27
【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用
Fintech 4G 5G 新加坡 香港 亞太

下一篇文章

【新iPad】爆料消息估第8代iPad設計不變　主打處理器升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠
【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
【每日焦點】智能手機戰況激烈　iPhone 12、Pixel 4a預告傳言不斷
【每日焦點】智能手機戰況激烈　iPhone 12、Pixel 4a預告傳言不斷
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【教主秘聞】蘋果教主Steve Jobs生前Email踢爆　禁亞馬遜售電子書內幕
【教主秘聞】蘋果教主Steve Jobs生前Email踢爆　禁亞馬遜售電子書內幕
【iPhone 12】傳iPhone 12、新iPad　延至10月推出
【iPhone 12】傳iPhone 12、新iPad　延至10月推出