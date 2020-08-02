【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（下）

疫情肆虐，加上政府收緊限聚令，影響樓市交投氣氛，個別業主為求盡快賣出單位，不惜低市價沽貨，令不少有意置業者心動。站在業主角度，單位賣得愈貴愈好，故無端端低於市價賣樓，或事有蹊蹺，為免中伏，則是留意以下幾點：

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送契樓

送契樓，泛指沒有金錢交易，又或成交價遠低於市價的物業轉換。一般來說，這類樓契沒有銀行願意承造按揭。理由很簡單，為免欠債人申請破產前，將資產轉移至他人名下，逃避還款責任，破產條例列明，在送贈物業五年內破產，債權人有權向法庭追討該物業，即使物業已售予第三方，法庭仍可裁定送贈交易無效，再由破產管接管物業，以償還送贈物業者的債務。

在此情況下，銀行一般在五年內，不會為送契樓批核按揭，較保守的銀行，更可能要八至十年後，才願為送契樓批核按揭。由於銀行按揭問題，業主若要出售送契樓，住住只能平賣，冀能吸引買家。要得知物業是否送契樓，簡單來說，可向土地註冊處查冊，若物業成交價為零，並註明「Deed of gift」，便是送契樓。

無契樓

無契樓，又或缺契樓，即指業主遺失整份或部分樓契，又或賣方出售物業時，無法向買方提供樓契，舉例說，業主拖欠還款，遭財務公司收樓，其後財務公司拍賣單位，由於沒有樓契在手，故單位被視為無契樓。若無法提供完整的樓契，在申請按揭和轉售時，都會處處碰壁。

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